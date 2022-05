First lady: Szlovákia az Egyesült Államokéval azonos értékeket vall

Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök hétfőn a pozsonyi Grassalkovich-palotában fogadta Jill Bident, az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Joe Bidennek a feleségét. Mindketten nagyra értékelték az Egyesült Államok és Szlovákia közötti egyetértést.

„Látogatásom során személyesen is meggyőződhettem róla ebben a gyönyörű országban, hogy Szlovákia ugyanazokat az értékeket vallja, mint az Egyesült Államok” – írta az elnöki palota vendégkönyvébe az amerikai elnök felesége.

Jill Biden bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „barátként, partnerként és szövetségesként is egyetértettek abban, hogy segíteni kell a veszélyhelyzetben levő embereken. „Szlovákia és az ukrán nép oldalán állunk” – hangsúlyozta bejegyzésében a first lady. Jill Biden, Joe Biden amerikai elnök felesége (b) és Zuzana Caputova szlovák államfő megbeszélést folytat a pozsonyi elnöki palotában 2022. május 8-án. MTI/EPA/Martin Divisek

Jill Biden megosztotta azokat az élményeit is, melyeket Kelet-Szlovákia és a kárpátaljai Ungvár felkeresésekor szerzett, az utóbbi helyszínen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségével, Olenával is találkozott. „A helyszínen, a látottak alapján tudatosítottam, mennyire fontos a háborús agresszió elől menekülő, a szörnyű történések miatt sokkolt emberek támogatása” – mondta az amerikai elnök felesége.

Az amerikai first lady szombaton, május 7-én érkezett Szlovákiába, hogy kifejezze elismerését az ukrajnai menekültekről való gondoskodásért és a velük való szolidaritásért, Pozsonyban pedig tiszteletét tegye a négy éve meggyilkolt oknyomozó újságíró és menyasszonya emlékére készült emlékműnél. Ivan Korčok szlovák külügyminiszter Jill Biden fogadása alkalmából elmondta, a first lady jelenléte annak az elismerése is, hogy Szlovákia kormánya és állampolgárai kiállnak Ukrajna mellett, ezt pedig naponta konkrét tettekkel bizonyítják.

Joe Biden felesége vasárnap Kelet-Szlovákiában menekültekkel és az őket ellátó szervezetek képviselőivel találkozott a menekültközpontokban, ahol egy ideiglenesen felállított kápolnában imádkozott Ukrajnáért, a menekültekért, valamint az őket segítőkért. Köszönetet mondott a szlovákoknak, hogy nyitott kapuval és tárt szívvekkel fogadták az ukrán menekülteket. Felsőnémeti, 2022. május 8. Jill Biden, Joe Biden amerikai elnök felesége (j2) Eduard Heger szlovák miniszterelnök (k) és felesége, Lucia Hegerova (b) társaságában misén vesz részt a felsőnémeti (Vysné Nemecké) szlovák-ukrán határátkelőnél tett látogatása során 2022. május 8-án. MTI/EPA/Martin Divisek

Ezt követően látogatott el a szlovák–ukrán határra Eduard Heger kormányfő társaságában. A miniszterelnök elmondta, Jill Biden az ukrán-szlovák határon dolgozó rendőrökkel, határőrökkel, tűzoltókkal, katonákkal és önkéntesekkel is beszélt, szolgálatukat méltatta. „Szeretné, ha továbbra is biztonságban lennénk, s elmondta, hogy támogatnak bennünket, mivel értik, hogy a fenyegetettség még mindig itt van az ajtó mögött” – tette hozzá Eduard Heger.

Nyitókép: MTI/AP Pool/Susan Walsh