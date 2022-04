Infláció: hatalmas támogatási csomagot jelentett be a kormány Szlovákiában

A kabinet a gyermekes családok támogatását tartja a legfontosabbnak. A kormány emellett jobban megadóztatna mintegy száz gazdag vállalatot.

A szlovák kormányt a 10 százalék körül ingadozó infláció és az élet minden területére kiterjedő áremelkedés sarkallta cselekvésre. Eduard Heger miniszterelnök bejelentette, hogy a terhek enyhítése céljából egyszeri és rendszerszintű intézkedéseket is bevezetnek. „Ezek közé tartozik az egyszeri családi pótlék bevezetése az infláció által leginkább veszélyeztetett csoportok számára, és az adóbónuszt is növeljük” – hangzott el a kormányfői sajtótájékoztatón. Idén az egyszeri és a rendszerszintű intézkedésekre is 260 millió eurót terveznek elkölteni. „Tudjuk, hogy az infláció olyan probléma, amellyel szembe kell néznünk a következő néhány évben. Jövőre több mint egymilliárd euróval segítjük Szlovákia lakosságát” – tette hozzá Heger.

Milan Krajniak családügyi miniszter szerint a kormány a gyermekes családok támogatását tartja a legfontosabbnak. Bejelentette, hogy

100 eurós egyszeri juttatást fizetnek minden olyan családnak, amely családi pótlékra jogosult. Ez mintegy 661 ezer szülőt és 1,1 millió gyermeket érintő támogatás.

A második csoport az anyagilag rászoruló családok, nekik is egyszeri, 100 eurós támogatást ad az állam. Ez az összeg főként a megnövekedett lakhatási vagy energiaköltségek fedezésére szolgál.

A harmadik csoport, amelyet a kormány 100 euróval segít, az idősek csoportja. Az utolsó csoport, amelyet a kormány ugyanekkora összegű egyszeri juttatással segít, a nevelőszülőké. Ők körülbelül 7500-an vannak.

Az emelkedő árak miatt az emberek megsegítésével járó megnövekedett állami kiadásokat 100 rendkívül gazdag vállalat adójának megemelésével finanszírozná a kormány. „Ez körülbelül 100 nagyon gazdag céget érint. Az átlagember nyugodtan élhet, és az olyan családok, ahol a gyerekek még nem végezték el az egyetemet, számíthatnak a segítségre” – tájékoztatott Igor Matovič pénzügyminiszter. Rámutatott, hogy több áremelkedésekkel kapcsolatos intézkedés állandó lesz. „Nem lesz politikus, akinek lenne bátorsága elvenni ezt a családoktól. Vagyis ezek állandó kiadások, és az állandó bevételek is ilyen mértékűek lesznek” – jelentette be a tárcavezető, hozzátéve, hogy ma Szlovákiában a három vagy több gyermeket nevelő csonka családok 34 százaléka él a szegénységi küszöb alatt.

