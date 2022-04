Egy korszaknak végre vége Szlovákiában is

Északi szomszédunknál változnak a karanténra vonatkozó szabályok is. A kulturális rendezvényeket pedig újfent a pandémia előtti módon lehet megtartani. Az egészségügyi minisztérium a korlátozások feloldását a javuló járványhelyzettel magyarázza.

Szlovákiában csütörtökön lépett életbe az új szabály, melynek értelmében már nem kötelező az FFP2-es arcmaszkok viselése zárt térben, mivel egyre javul a koronavírus okozta járványhelyzet.

„Már csak az egészségügyi intézményekben és az idősotthonokban marad kötelező az FFP2-es maszk viselése,

mégpedig a személyzet és a látogatók számára” – tájékoztatott Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter.

Ján Mikas tisztifőorvos azonban hozzátette, amennyiben valakinek pozitív a koronavírus-tesztje, továbbra is öt napra izolálnia kell magát, a következő öt napban pedig maszkot kell viselnie. „A karanténban tartózkodás ekkor már nem lesz kötelező” – egészítette ki a főorvos. Kivételt jelentenek azok az esetek, mikor a háziorvos rendeli el a karantént. Mikas azt is elmondta, hogy bár a maszkviselés már nem lesz kötelező, továbbra is fontos a rizikós csoportok, az idősek, a krónikus megbetegedésben szenvedők és azok számára, akik nincsenek beoltva.

A járványügyi intézkedések enyhítése lehetővé teszi, hogy a kulturális rendezvények két év után ismét korlátozások nélkül valósuljanak meg Szlovákiában.

A kulturális minisztérium közleményben tudatta, hogy az arcmaszkok viselése már nem lesz kötelező, csak ajánlott, a vendéglátóipari egységek kül- és beltereiben, valamint a tömegrendezvényeken. A tárca emlékeztetett, hogy a vendéglátóipari egységekben és a tömegrendezvényeken amellett, hogy ún. alap üzemmód van érvényben, a létszámkorlátozást és az üzemidő korlátozását is eltörölték. A szervezők így szabad kezet kapnak, és a rendezvényeken a férőhelyek száz százalékát kihasználhatják, korlátozó üzemmód nélkül. Tehát a nyári koncertek, fesztiválok és kulturális rendezvények úgy valósulhatnak meg, mint a pandémia előtti időszakban – jelentette be a minisztérium.

