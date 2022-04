A Johnson-botrány miatt veszteségekre számíthatnak a toryk a közelgő választásokon

„Boris Johnson egykor a brit politika teflon embere volt, botrányokat, bénázásokat, hibákat úszott meg. De többé nem” – írta a kormányfőről a CNN.

A kommentár még 2020-ból származik, és Johnson azóta is túlélt pár botrányt és bakit.

Most ismét felmerül a kérdés: ezt is megússza?

Johnsonnak azért főhet a feje, mert visszacsapott a tavaly és az újév elején közfelháborodást kiváltó karanténsértő partik hulláma.

A miniszterelnök gyorsan bocsánatot kért, amiért őt, feleségét és Rishi Sunak pénzügyminisztert is megbírságolta a rendőrség a kormánya által hozott Covid-szabályok megsértéséért.

Johnson egy tévébeszédben azt mondta: megbírságolták, mert a karantén idején részt vett az 56. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Downing Street 10. alatti rezidencián. Az akkori rendelkezések szerint a más háztartásban élő britek nem találkozhattak egymással zárt térben, az utcán pedig csak két ember lehetett egymás közelében.

Johnson sajnálkozó hangon elmondta: érti, hogy miért dühösek sokan. „Nem tartottam be a kormányom által hozott szigorú szabályokat. Az embereknek joguk van jobb viselkedést elvárni... De ha nagyon őszinte akarok lenni, nem jutott eszembe, hogy a rövid ideig tartó összejövetel szabálysértő volt. Most teljes körű bocsánatot kérek” – tette hozzá.

Aminek azután kellene következnie, hogy törvénysértésen kaptak egy miniszterelnököt – azonban elmaradt. Johnson ugyanis értésre adta, hogy nem mond le. Ezt úgy csomagolta be, hogy „minden korábbinál nagyobb kötelességet érez, hogy maradjon, és biztosítsa, hogy Vlagyimir Putyin megbukjon Ukrajnában és hogy könnyítse a britek terheit a megélhetési válságban, azaz az általános drágulások közepette.

„Mindezt megfelelő alázattal, de maximum eltökéltséggel teszem majd, az ország érdekét szem előtt tartva”.

Viszont a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezére, Kier Starmer és párttársa, Sadiq Khan londoni főpolgármester is ezt követelte. Egy másik munkáspárti képviselő szerint Johnson megsértette a brit értékeket és az állampolgárokat – ezért kell távoznia. A szintén ellenzéki Liberális Demokrata párt pedig bizalmi szavazást akar a parlamentben Johnson ellen.

Ez egyelőre úgy tűnik, nem fenyegeti Johnsont. Három vezető konzervatív parlamenti képviselő, aki korábban a távozását követelte, ugyanis azt mondta: most nem jó eltávolítani. Viszont vezető toryk jelezték: a kormányfő továbbra is kérdésekre számíthat, hogy félrevezette-e a parlamentet, amikor tagadta, hogy bármiféle szabálysértés történt volna a miniszterelnöki rezidencián. Beosztottjai azt sem zárták ki, hogy további bírságokat kaphat – mert egyes hírek szerint hat szabálysértő rendezvényen is részt vett.

A partygate néven elhíresült ügyben eddig 50 bírságot osztottak ki, és a jövő hétre várják a Johnson által felkért „etikai nyomozó”, Sue Grey jelentését. Egyes források szerint Johnson kellemetlen megjegyzéseket olvashat majd benne. A két héttel később következő helyhatósági választásokon pedig a botrány miatt veszteségekre számítanak a konzervatívok.

