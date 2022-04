A szlovák kormányfő meglépi, ami pár hete még kizárt volt

A kijevi útról a szlovák miniszterelnök nem árult el részleteket, csupán annyit, hogy csütörtökön este indul Usrula von der Leyennel együtt. Biztonsági szakértők szerint jelenleg kevésbé kockázatos az út, mint három héttel korábban, amikor Csehország, Lengyelország és Szlovénia miniszterelnöke járt a háború sújtotta ukrán fővárosban. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki és Janez Janša vonattal utazott oda Lengyelországból. A szlovák kormányfőt akkor többen is támadták amiatt, mert nem tartott Kijevbe a felsoroltakkal. Otthonmaradását a biztonsági szolgálatok információival indokolta.

Andor Šándor biztonságpolitikai szakértő szerint korábban nem volt meg a kellő biztonságérzet, de azáltal, hogy az orosz csapatok elhagyták Kijev környékét, megváltozott a helyzet. Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter szerint a kormányfő útja előtt most is figyelembe vették a rizikófaktorokat. „Biztonságosabbnak tartjuk most az utat. Az, hogy megy, a kormányfő személyes döntése volt” – tette hozzá a védelmi tárca vezetője.

Naď azt is megerősítette, hogy megrongálódott ukrán járművek és felszerelés javítására kaphat megrendelést Szlovákia. Már folynak az erről szóló tárgyalások. Szlovákia a munkát nem ingyen végezné, klasszikus üzleti szerződésről lenne szó. „Ukrajna afelől érdeklődik, hogy az itteni javítóüzemek el tudnák-e végezni a megrongálódott járművek és berendezések javítását. Ide szállítanák a technikai felszereléseket, azokat megjavítanánk és visszaküldenénk” – tájékoztatott a miniszter, de végső döntés még nem született.

A védelmi miniszter helyesli, hogy Csehország tankokat és gyalogsági harci járműveket küldött Ukrajnába. Mint mondta, Csehország ezt megteheti, mert a közelmúltban fejlesztette szárazföldi erejét, Szlovákia ugyanakkor ezt nem tudja megtenni, mert – mint fogalmazott – nem vett semmit.

Az ukrajnai városokban és falvakban az orosz hadsereg által elkövetett erőszakos bűncselekményeket és a civilek meggyilkolását határozottan elítéli a Heger-kormány. Ivan Korčok külügyminiszter a megszállt ukrán területeken a történtek alapos kivizsgálását sürgeti. Kiemelte, hogy mindez

nem maradhat válasz nélkül a nemzetközi közösség részéről.

A szlovák diplomácia vezetője hangsúlyozta, nem elég, hogy az oroszok áttelepítik, illetve kivonják a csapataik egy részét, a harcokat azonnal be kell szüntetni.

Az ungvári székhelyű Kárpátaljai Alap közben anyagi segítséget kért a szlovák kormánytól a Kárpátalján és Kárpátaljától keletre fekvő gazdaságokban történő növénytermesztéshez. Az ottani gazdák nem jutnak hozzá vetőmagokhoz és műtrágyához, mivel ezeket eddig Ukrajna központi részéből szállítottak erre a vidékre. A szlovák kormány ezért 206 ezer euró összegű, Ukrajnának nyújtandó humanitárius segélyt hagyott jóvá. A pénzből vetőmagot és műtrágyát vásárolnak.

