Négy és fél millió kínai kényszerült karanténba

Miközben a világ sokkal fertőzöttebb országaiban sokkal nagyobb a szabadság, a kínai hatóságok kitartanak az úgynevezett a Covid-19 elleni zéró tolerancia politika mellett. Ennek alapján fertőzések esetén jönnek a karanténok, a tömeges tesztelés és az utazási korlátozások.

A pandémia csúcspontja után Kínának sikerült visszaszorítania a koronavírust, de a fertőzés most több nagyvárosban is felütötte a fejét, és hosszú idő óta először két halálesetről is beszámoltak, emiatt hétfőtől

háromnapos karanténba zárják az észak-keleti Csinlin város 4,5 millió lakosát.

A kínai hatóságok szerint egyébként mindkét halott idős ember volt, egészségügyi panaszokkal és egyikük nem volt beoltva a koronavírus ellen.

Csinlin tartományból jelentették a hétvégén regisztrált fertőzések több mint kétharmadát. Az körzet legnagyobb városa, Csangcsu már tíz napja úgy él, hogy az emberek csak minden második nap mehetnek ki az utcára. Hétfőtől nekik is otthon kell maradniuk három napra. Az országban több tízmillió embert érintenek a lezárások, és a hatóságok új kórházi osztályokat készítenek elő attól tartva, hogy az új járvány nyomás alá helyezi az egészségügyet.

Közben a kínai szilikonvölgynek is nevezett Sencsenben – több tucat technológiai vállalat otthonában – hétfőtől oldják fel az egy hétig tartó karantént. A korlátozás 17 és félmillió embert érintett. A hét elejétől újra jár a tömegközlekedés, de nem létszükségleteket kielégítő üzletek továbbra is zárva maradnak és Covid-ellenes korlátozások maradnak érvényben a belvárosi üzleti negyedben.

Mivel itt találhatók a legnagyobb kínai technológiai cégek központjai, az intézkedések komoly gazdasági károkat okoznak. A lezárások nyomán a múlt héten nem üzemelt 70, Sencsenben működő tajvani és több tucat kínai gyár, köztük az Apple összeszerelő üzeme. A kínai helyzet miatt az amerikai cég alvállalkozója, a Foxconn azt mondta, hogy 3 százalékkal esik majd az idei bevétele.

„Kína mély gödörbe ássa magát a zéró-Covid politikával” – mondta a Financial Timesnak Olaf Schatteman, a Bain tanácsadó cég ellátási láncokkal foglalkozó szakértője. „Mindez azt a pozícióját is aláássa, hogy ő legyen a világ ellátólánc központja” – tette hozzá.

Közben leállt a kínai–hongkongi fuvarozás, mert a Sencsenhez közeli volt brit koronagyarmatot is járvány is sújtja.

Az ötödik hullám olyan súlyos, hogy gyakorlatilag elfogytak a koporsók.

Hongkongban jelenleg a világon a legmagasabb a halálozási arány: 37 eset jut egymillió lakosra. Jelentések szerint a kórházi osztályokon is fekszenek hullazsákba csomagolt halottak, mert nincs hová tenni őket. Hongkongnak a korábbi siker okoz most fejfájást: mivel a szigor miatt kevesebb volt a fertőzés és az ebből eredő immunitás, az omikron gyorsabban elterjedt. Emellett a területen alacsony a 80 évnél idősebbek átoltottsága – mindössze 34 százalék.

Nyitókép: MTI/AP/Andy Wong