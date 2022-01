A brit külügy ukrán bábkormányos elméletét már a szövetségesek is abszurdnak tartják

Hiram Warren Johnson amerikai szenátornak tulajdonítják a mondást, hogy „a háború első áldozata az igazság”. Bár hivatalosan még nincs háború Oroszország és Ukrajna között, a fennálló háborús fenyegetés közepette valóban nehéz eligazodni a repkedő vádak és ellenvádak között.

Most a különböző belföldi botrányok által sújtott brit kormány is beszállt a játszmába, amikor azzal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy Moszkva-barát bábkormányt akar az ukránok fejére ültetni, és hogy ehhez már meg is vannak a jelöltjei. A Foreign Office nem árult el túl sok részletet, de 5 olyan ukrán politikust említett, akik egy részének „kapcsolatuk van az inváziót előkészítő orosz hírszerző tisztekkel”.

A brit külügyminisztérium állítását furcsa módon már a nem épp Putyin-barát liberális Guardian és annak vasárnapi testvérlapja, az Observer is kétségbe vonta. Utóbbi elérte az Ukrajnában nem túlzottan ismert és „oroszbarátnak” nevezett Jevhen Muravjov volt ukrán parlamenti képviselőt. „Hát, feldobták az estémet” – válaszolta a lap hívására.

„Nincs benne túl sok logika, ki vagyok tiltva Oroszországból, apám cégének ottani pénzét pedig elkobozták”

– nyilatkozta.

Muravjov ugyanakkor „nyugati puccsnak” nevezte a 2014-es tüntetéseket, amelyek az akkori, Moszkva-barátnak mondott Janukovics elnök elüldözéséhez vezettek hozzátéve: a Krím elcsatolása kész tény. Egy közvélemény-kutató a 2024-es elnökválasztások jelöltjei között említi, de megjegyzi: támogatottsága kevesebb, mint 6 és fél százalék. A férfi jelenleg a népszerű Nash (a Miénk) nevű kormánykritkus tévécsatorna főnöke.

A konzervatív Telegraph című lap cikkének címét, miszerint „Az ukránokat meglepte Putyin báb-jelöltje” – a kommentelő olvasók tették helyre azzal, hogy a brit minisztérium jelöltjéről van szó. Muravjon a Telegraphnak is interjút adott, majd a szintén brit Independentnek is, amelyben arra utalt,

akár be is perelheti a brit kormányt, mert ő és családja több fenyegetést is kapott.

Moszkvában közben megszólalt a beszólásairól ismert Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, aki szerint „a brit külügy dezinformációja újabb bizonyíték, hogy az angolszászok által vezetett NATO az, amely fokozza az Ukrajna körüli feszültséget”.

Nem váltott ki a brit vád pozitív visszhangot az ukrán kormányhoz közel állók körében sem. Vaszil Filipcsuk volt külügyi szóvivő „nevetségesnek” nevezte az ötletet és azt mondta: még meghamisított választásokon sem nyerne az országban Moszkva-barát jelölt, csak egy totális invázió és Kijev elfoglalása, masszív pusztítás után lehetne elképzelhető a forgatókönyv. De a fővárosban 100 ezer ember van, aki fegyvert ragadna – tette hozzá.

