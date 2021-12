25 évet kapott a Sátor-banda egyik tagja

Dora Ferenc 1991-től állt a Galántához közeli falu, Alsóhatár élén. 2019 februárjában tartóztatta le őt a rendőrség, ekkor már a Híd színeiben politizált. A község hivatalos honlapja szerint önkormányzati munkájáért korábban még kitüntetést is kapott Nagyszombat megyétől. A bazini székhelyű speciális büntetőbíróságon pedig hétfőn kimondták, hogy 2000 és 2010 decembere között együttműködött a Sátor-bandával, és segítette a csoport tevékenységét.

Az egykori polgármestert és a három másik vádlottat – köztük a saját fiát – több gyilkosság megrendelésével, illetve elkövetésével, csalással, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel, valamint azzal vádolták meg, hogy a Sátor-banda tagjai voltak. A gyilkosságok indítéka a strómanok eltüntetése volt. A vádirat szerint előfordult, hogy rendőregyenruhába öltözve állították meg az áldozatokat, megbilincselték, és a banda egyik tagjának tulajdonában levő régi csárdába szállították őket. Ott órákon át fogva tartották, majd egy kiásott sírhoz vitték, megfojtották és elásták az áldozatokat. A gyilkosságok elkövetéséért 3 millió koronát kaptak.

Nem hivatalos információk szerint a magyarországi kapcsolatokkal is bíró, és a 2010-ben bekövetkezett haláláig korábban Magyarországon is bujkáló

Sátor Lajos által vezetett maffiacsoport összesen 100 emberrel végezhetett.

A polgármester lehetővé tette továbbá, hogy a telkén Sátor Lajos egy villa építésébe kezdjen, amelyet a maffia legfontosabb tagjai használtak volna. 2003 és 2008 között jóváhagyta, hogy a maffia érdekeltségeibe tartozó cégek végezzék el az alsóhatári önkormányzati bérlakások megépítését.

Az ítélet értelmében a most 58 éves Dora Ferencnek 25 évet börtönben kell eltöltenie, emellett elkobozzák a vagyonát, és három évre pártfogói felügyelet alá kerül. Fiát, ifj. Dora Ferencet két gyilkosság megrendelése és gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt ítélték el ugyancsak 25 évre, Alföldi László pedig kétrendbeli gyilkosság elkövetéséért és kábítószer-kereskedelemért kapott ugyanennyit.

A speciális büntetőbíróság bírája szerint ifj. Dora Ferenc és Alföldi László vallomásából is hiányzott az őszinte megbánás.

A bíróság egyikük esetében sem vette figyelembe enyhítő körülményként a beismerő vallomást, hiszen csak másfél év elteltével ismerték be, amit tettek. Az ügyész elégedett a bíróság döntésével, Dora Ferenc azonban tagadta a bűnösségét, és fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. Ügye így a Legfelsőbb Bíróság elé kerül, a döntésig előzetes letartóztatásban marad. A vizsgálati eljárás során több tucatnyi tanút, szakértőt és sértettet hallgattak meg, vallomást tett a Sátor-banda már korábban elítélt több tagja is, valamint két védett tanú. A 2020 júliusában kezdődött Dora-perben így másfél év után mondtak ítéletet.

