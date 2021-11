Szlovákiában még nincs jelen az omikron

Szlovákiában hétfő reggel hatályba lépett az a rendelkezés, amely alapján a munkáltatók csak hét napnál nem régebbi negatív teszttel engedhetik dolgozni oltatlan alkalmazottaikat, illetve azokat, akik nem estek még át a Covidon. A tesztelést maguknak a munkáltatóknak kell lebonyolítaniuk.

A gazdasági minisztérium nem sokkal a mögöttünk álló hétvége előtt küldte szét a cégeknek azt a tájékoztatóanyagot, amely alapján a következő hetekben működniük kell a nagyobb vállalatoknak és más munkáltatóknak. Az ebben foglaltak alapján az oltatlan és a betegség leküzdését igazolni nem tudó alkalmazottaknak munkába lépés előtt öntesztelésen kell átesniük. „Az antigéntesztekre fordított kiadásokat személyenként öt euróval kompenzálja az állam” – tájékoztatott Katarína Matejková, a gazdasági tárca szóvivője, hozzátéve, hogy a tesztelést minden héten meg kell ismételni.

Több munkáltató azonban nem tudta beszerezni időben a szükséges teszteket, mivel a gyógyszertárak tartalékai is kifogyóban, és a logisztikai társaságok is jelezték, hogy ilyen gyorsan nem tudnak felkészülni erre a feladatra. A munkáltatóknak ugyanakkor el kell fogadniuk a mobil mintavételi helyek által kiállított igazolást is.

Szintén hétfőtől érvényes változás, hogy távoktatásra térnek át a művészeti iskolák, a nyelviskolák és szabadidőközpontok, valamint az iskolai klubok. Az általános- és középiskolák viszont továbbra sem zárják be a kapuikat, ezekben a tanintézményekben megmarad a jelenléti oktatás. Branislav Gröhling oktatási miniszter arra emlékeztetett, hogy a szaktárca rendelkezésére álló adatok folyamatosan igazolják, hogy az iskolákban nem alakulnak ki járványgócok. A tárcavezető azt mondta, attól tart, hogy az iskolák ideiglenes bezárása végül hosszabb ideig tartana, ami negatív hatással lenne az oktatásra, valamint a gyerekek mentális és szociális állapotára.

„Az iskolák bezárása nem oldja meg a járványhelyzetet. Azt a védőoltás fogja megoldani”

– hangsúlyozta Gröhling.

Rajta kívül Szlovákia korábbi köztársasági elnökei is a vakcina beadatásának fontosságára hívták fel a figyelmet. Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič és Andrej Kiska vasárnap közös nyilatkozatban szólították fel az ország polgárait a koronavírus elleni védőoltás felvételére, amelyet a pandémia elleni harc hatékony lehetőségének tartanak.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hétfőn délelőtt úgy tájékoztatott, hogy a Szlovákiában vett mintákból egyelőre nem mutatták ki az új koronavírus legújabb variánsát, az omikront. A laboratóriumi vizsgálatok viszont folytatódnak. A hivatal a hétvégén felszólította azokat, akik az elmúlt 14 napban a Dél-afrikai Köztársaságban, Botswanában, Namíbiában, Lesothóban, Szváziföldön, Mozambikban, Zimbabwéban, Izraelben, Hongkongban vagy a Seychelle-szigeteken jártak, hogy sürgősen vegyék fel a kapcsolatot az illetékes hatósággal. Abban a kormány és az ellenzék képviselői is egyetértenek, hogy ha az új mutáció miatt súlyosbodna a járványhelyzet Szlovákiában, akkor

előfordulhat, hogy le kell zárni az ország határait.

Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlak