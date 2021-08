Tízből kilenc kórházi Covid-beteg oltatlan Szlovákiában

A szlovák egészségügyi tárca a nyár közepén jelentette be, hogy Szlovákiát sem fogja elkerülni a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője pár héttel ezelőtt elmondta, a kórházak készen állnak arra, hogy szükség esetén átalakítsák kapacitásaikat a Covid-betegek fogadására, a minisztérium pedig aktívan dolgozik a lakosság oltásán. Többféle lehetőség is rendelkezésére állt, illetve áll az embereknek: a kórházakban lévő oltóközpontokban, a nagy kapacitású oltóközpontokban, egyes cégekben, a körzeti orvosi rendelőkben is lehet kérni az oltást, de mobil oltócsoportok is részt vesznek a munkában.

A figyelmeztetés ellenére egyes kórházakban mégis nőtt a koronavírusos páciensek száma, az elemzők szerint pedig további emelkedés várható a nyári szabadságidőszak leteltével, illetve az iskolakezdés után. A Pozsonyi Egyetemi Kórházban a mögöttünk álló hétvégén kétszeresére nőtt a koronavírusos páciensek száma. A kórház szóvivője arról tájékoztatott, hogy a nyári időszakban átlagosan öt beteget kezeltek a kórházban, az elmúlt hétvégén viszont újabb öt fertőzöttet fogadtak.

„A tízből kilencen nem oltatták be magukat. Az egy beoltott betegünknél mérsékelten jelentkeztek a fertőzés tünetei, így ő hamarosan elhagyhatja a kórházat”

– közölte Eva Kliská, az egyetemi kórház szóvivője.

Az ország keleti végében is hasonló számokról szólnak a tudósítások. A Kassai Luis Pasteur Egyetemi Kórházban is készülnek a harmadik hullámra. A fertőző betegségek osztályán augusztus eleje óta emelkedik ismét a foglalt ágyak száma, jelenleg 10-11 beteget kezelnek Covid-19 fertőzéssel vagy annak gyanújával. Martin Novotný, az osztály főorvosa elmondta, hogy a legfiatalabb páciens 45 éves, a legidősebb pedig 68. A főorvos szerint a koronavírus-fertőzéssel kezelt betegeknél egy dolog a közös, mégpedig, hogy egyikük sincs beoltva. Besztercebányán még standard állapotban üzemel a kórház, egyelőre nem volt szükség a Covid-osztály újraindítására. Ebben a járásban az egyik legmagasabb a beoltottsági arány.

Richard Kollár szlovák matematikus szerint azonban

hamarosan felpörög a hullám, és ismét egyre több beteg szorul majd kórházi ellátásra.

Kollár elmondta, hogy több olyan ország adatait is elemezték, ahol már hosszabb ideje küzdenek a delta variánssal. „Először a gyermekek és a fiatalabb felnőttek között észlelhető a fertőzés, később pedig az idősebbek között is elterjed. A kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek növekedését szeptember második felére várjuk Szlovákiában“ – tette hozzá a matematikus.

Nyitókép: pixabay