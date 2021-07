Börtönőrök és pénzügyőrök is szolgálni fognak a szlovák határon

Minden, a határokat érintő intézkedés intenzív szakmai eszmecsere eredménye, melyet a központi válságstáb tagjai és a kormánytagok folytattak egymással. A hatályos intézkedéseket a kormány csak rendeletileg módosíthatja. A szlovák belügyminisztérium így reagált arra, hogy egyes ingázók bírálják a határokon való átkelés új feltételeit, főleg azt, hogy a kormány lezáratott bizonyos határátkelőket.

A rendőrség hétfőn, július 5-én kezdte meg az intenzív ellenőrzést, emiatt meghosszabbodott a várakozási idő a szlovák határátkelőkön. Főleg a reggeli és a délutáni csúcsidőben kell többet várni az ellenőrzések miatt. A szlovák kormány múlt héten hagyta jóvá a határrezsim módosítását, azzal a céllal, hogy csökkentsék a delta variáns behurcolásának kockázatát.

A határ menti térségekben élők közül sokan tiltakoztak az új óvintézkedések ellen.

Kedden őrizetbe vettek egy parlamenti képviselőt, miután rátámadt egy rendőrre a felsőszernyei határátkelőn tartott tiltakozó megmozduláson. A rendőr könnyebb sérülést szenvedett a karján. Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy a rendőrség ura a helyzetnek. Arra kért mindenkit, hogy tartsa be a rendőri utasításokat, és ne szítson feleslegesen feszültséget.

A határok ellenőrzését segíteni fogják a Pénzügyi Igazgatóság, valamint az Igazságügyi Rendészet és Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai is. A kormány szerdán jóváhagyta, hogy 2021 végéig

naponta legfeljebb 500 fegyveres pénzügyőrt, valamint az igazságügyi rendészet legfeljebb 200 tagját vezényeljék a határátkelőkhöz.

Roman Mikulec belügyminiszter kiemelte, amint a rendelkezésükre fog állni a megfelelő kapacitás, igyekezni fognak megnyitni minél több határátkelőt.

Hasonlóan látja a helyzetet Eduard Heger szlovák kormányfő is. Ő is kilátásba helyezte több átkelő újbóli megnyitását. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy az ingázókra most átmeneti szabályok vonatkoznak. Szerinte a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a külföldi és a hazai járványhelyzetet. Igyekszik olyan előkészületeket tenni, hogy szeptemberben megnyílhassanak például az iskolák. „Azért tesszük mindezt, hogy megvédjük az állampolgárokat és az egészségüket. Nem akarunk több lockdownt” – hangsúlyozta Eduard Heger, és hozzáfűzte, azt is megvizsgálják, hogy a határrezsim összhangban van-e az európai jogrenddel.

Nyitókép: MTI/Komka Péter