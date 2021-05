Szlovákiai raktárakban árválkodik egy regiment Szputnyik-vakcina

Szlovákiában eddig két hulláma volt a koronavírus-járványnak, de a szakemberek biztosra veszik, hogy várható még egy harmadik is, minden bizonnyal ősszel. Az egészségügyi minisztérium azzal számol, hogy ez már sokkal enyhébb lesz, mint a második.

Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője arról tájékoztatott, hogy a minisztérium tervei között továbbra is szerepel a PCR és antigén tesztelés, melyet az aktuális járványhelyzethez fognak igazítani. A közegészségügyi hivatalok munkatársai emellett rendszeres szennyvízelemzést is végeznek majd, így kutatva fel a járványgócokat. A tárca arra számít, hogy a járványhelyzet az átoltottságnak köszönhetően is kedvezőbben alakul majd.

„Amennyiben egy beoltott személy megfertőződik, a betegség enyhébb lefolyású, és nem végződik halállal” – áll a tárca közleményében.

Igor Matovič pénzügyminiszter március elején még miniszterelnökként vásárolt kétmillió adag Szputnyik V vakcinát Moszkvától,

de ezzel az oltóanyaggal több mint két hónap eltelte után sem oltanak még Szlovákiában. Matovič hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy kitűnő eredményeket hoztak a magyarországi OMCL laboratóriumban végzett vizsgálatok, ami azt jelenti, hogy hamarosan Szlovákiában is elkezdhetik oltani az embereket az orosz vakcinával.

„A teljhatalmúak három hónapos akadályozása után közeledünk afelé, hogy az elkövetkező napokban Szlovákiában is elkezdődjön az oltás a Szputnyikkal” – üzente a Facebookon az orosz vakcina ellenzőinek Matovič, aki hétvégén egyeztetett az orosz féllel. Azt írta, áldásukat adták, hogy a regisztrált laborban elvégzett elemzéseket követően elkezdődjön az oltás.

Az egészségügyi minisztériumnak azonban egyelőre nincs hivatalos információja azzal kapcsolatban, hogy az orosz fél beleegyezett az oltás elkezdésébe a Szputnyik V vakcinával Szlovákiában. A szóvivő szerint ilyet a tárcának nem kézbesítettek. Zuzana Eliášová ugyanakkor hozzátette, tény, hogy a Szputnyik V-vel történő oltás Szlovákiában az illetékes szakmai hatóságok általi ellenőrzést követően jó hír lenne.

Szlovákiát hétfőtől a Covid-automata szerinti rózsaszín fázisába sorolták. Ezen a héten 44 járás kapott rózsaszín besorolást, ami azt jelenti, hogy egyre több diák térhet vissza az iskolapadba. Jövő héttől pedig akár minden iskola kinyithat. Az iskolai csoportok számára szervezett rendezvényeket továbbra sem engedélyezik, és a közönséggel való fizikai interakció sem megengedett az előadások során.

Tovább enyhültek az eddig érvényes korlátozó intézkedések is, de este

kilenc óra után továbbra is érvényben marad a kijárási korlátozás.

Az idősek és a súlyos fogyatékkal élők számára a bevásárlásra kijelölt idősávot az egész országban eltörölték. Engedélyezettek a színházi előadások, a filmes és egyéb audiovizuális előadások, a koncertek és a táncprodukciók, a képzőművészeti, iparművészeti és népművészeti kiállítások, a fesztiválok és a művészeti bemutatók.

A filmvetítés azonban csak szabadtéren engedélyezett.

A kulturális eseményeken résztvevőknek 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-, vagy 24 órásnál nem régebbi negatív antigéntesztet kell felmutatniuk.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila