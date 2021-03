A járvány enyhülését mutatják a pozsonyi és a prágai adatok

Eduard Heger szlovák pénzügyminiszter és megbízott egészségügyi miniszter szerint a helyzet annak köszönhetően javul, hogy Szlovákia lakosai betartják a járványellenes óvintézkedéseket. Hozzátette: továbbra is szükség van a veszélyhelyzet fenntartására, és az óvintézkedéseket a húsvéti ünnepek alatt is be kell tartani.

Míg múlt héten 3834 személyt kezeltek kórházban, mostanra ez a szám 3620-ra csökkent. „A mutatók jók, de a számok még így is magasak. 3600 kórházban kezelt beteg az még mindig nagyon soknak számít” – tette hozzá a miniszter.

Eduard Heger szavait Peter Stachura, az egészségügyi minisztérium államtitkára is megerősítette. „Az aneszteziológiai és intenzív osztályokon a helyzet továbbra is kritikus, de arra számítunk, hogy az előttünk álló héten és az azt követő héten is javulni fog a helyzet” – jegyezte meg az államtitkár. A legutóbbi felmérés eredménye szerint

az új koronavírus brit változatának szlovákiai előfordulása 97 százalékos.

Naponta átlagosan 81 személy hal bele a Covid-19 betegségbe.

Az utóbbi hetekben azonban csökkenő tendenciát mutatnak azok az esetek, amikor Covid-pozitív vagy Covid-gyanús páciensekhez kellett kiszállniuk a mentőknek. A minisztériumi statisztikák szerint február vége óta csökkenő tendenciát mutat a betegfelvétel napi átlaga a kórházakban.

Szlovákiában eddig összesen 785 ezer adag oltóanyagot használtak fel. A második adagot eddig 242 ezer személy kapta meg. Az elmúlt két hétben lényegesen kevesebb szállítmány érkezett az AstraZeneca vakcináiból. Két hét múlva több mint százezer adagot várnak az említett cégtől. Szlovákia úgynevezett monoklonális antitesteket is alkalmaz a betegség elleni küzdelemben. További bamlanivimab, kasirivimab és imdevimab hatóanyagú szerek és hiperimmunglobulin beszerzését is kilátásba helyezte.

Nem kér segítséget Csehország

A koronavírus-járvány folytatódó enyhülését mutatják a prágai egészségügyi minisztérium szerda reggeli hivatalos adatai is. A tárca honlapján nyilvánosságra hozott statisztikák szerint kedden 10 900 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumi szűrések, amely 3100-zal kevesebb, mint egy hete volt. Heti összehasonlításban mintegy 900-zal csökkent a kórházakban kezeltek száma. Kedden 8400 covidos ember volt kórházban.

Ján Hamáček cseh belügyminiszter az állami rádió szerda reggeli hírműsorában elmondta, hogy az országban javult a járványhelyzet, ezért a kormány már nem kér külföldi segítséget. Megerősítette ugyanakkor, hogy a helyzet javulása ellenére a kormány legalább április közepéig fenntartja a szigorú óvintézkedéseket.

