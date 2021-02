A szlovák egészségügyi miniszter szakértőkkel egyeztetett az orosz vakcina beadásáról.

„Megállapodtunk, hogy ha megérkezik Szlovákiába a Szputnyik V vakcina, akkor

csak az érdeklődőknek adjuk be

a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában, ami összhangban lesz az európai irányelvekkel” – tájékoztatott Marek Krajčí. A miniszter elmondta, Szlovákia előnyös szerződést szeretne kötni az oltóanyag szállításáról, ehhez kormányzati megbízás szükséges. Azt nem pontosította, hogy mikor születhet döntés az orosz oltóanyagról.

Krajčí azt is bejelentette, hogy mivel sok emberrel kerülnek kapcsolatba a munkájuk során,

az 55 évesnél fiatalabb bolti eladókat

is korábban be lehetne oltani az AstraZeneca vakcinájával. Eddig 383 ezer embert oltottak be Szlovákiában, az oltás második adagját már 102 ezren kapták meg. Szakemberek szerint az oltás hatása a következő két-három hétben már érezhető lesz. A lakosság mintegy hét százaléka kapta meg a védőoltást. Szlovákia ezzel az aránnyal az elsők közé tartozik ez Európai Unióban, de a miniszter szerint ez nem tekinthető versenynek, hiszen az összes európai ország vakcinahiánnyal küzd.

Marek Krajčí a romló járványügyi helyzetre is figyelmeztetett.

„A kórházban kezelt betegek száma új rekordot döntött, átlépte a négyezret” – mondta.

A mesterséges lélegeztetésre alkalmas ágyak 85 százaléka foglalt.

A négyes, azaz fekete színnel jelölt járások száma pedig az eddigi 19-ről 20-ra emelkedett.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter szerint csak a határátkelőhelyeken történő mozgás lehető legszigorúbb korlátozásával akadályozható meg, hogy Szlovákiát is elérje a dél-afrikai és a brazíliai vírusmutáció. Ivan Korčok külügyminiszter nem lát diplomáciai akadályt a határátkelés szigorítását illetően, hiszen más országok is hasonlóképpen járnak el. A szerdai kormányülés előtt kifejtette, az intézkedést úgy kell meghozni, hogy az ne veszélyeztesse a gazdaságot. Veronika Remišová beruházásokért felelős kormányfőhelyettes is üdvözli a határellenőrzések szigorításának tervét, különös tekintettel arra, hogy több szomszédos országban már kimutatták a dél-afrikai mutációt.

A rendkívül súlyos szlovákiai járványhelyzeten a magyar kormány is igyekszik enyhíteni. Kedden tíz lélegeztetőgépet kapott a galántai kórház Magyarországtól. A mintegy 50 ezer euró értékű felajánlást Forró Krisztián, az MKP elnöke és Márvány Miklós, Magyarország pozsonyi nagykövetségének elsőbeosztottja adta át a kórház vezetésének.

„Tavasszal egy maszkokkal, védőfelszerelésekkel megpakolt szállítmányt küldtünk a felvidéki magyarság által lakott területekre. Most viszont nagyobb értékű eszközökről van szó, ezért a küldeményhez egy kormányhatározatra is szükség volt” – tájékoztatott a nagykövetség munkatársa.

A galántai kórház január 7-étől kizárólag koronavírusos betegeket fogad. Az intézményben 132 fekvőhelyet különítettek el a covidos betegeknek, ebből 10 ágy mellett volt eddig lélegeztetőgép.

