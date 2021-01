Berobbant a koronavírus a hajléktalanok között Pozsonyban

Szlovákiában a hét elejétől zajlik a lakosság tömeges tesztelése, és egészen keddig tart, de a legfertőzöttebb régiókban már két héttel ezelőtt is letesztelték a teljes lakosságot. Ezek közé tartozik a nyitrai járás is, ahol a pozitivitás meghaladta a hat százalékot. A pozitív teszteredményt produkálók ellenőrzése azonban meghaladta az önkormányzatok erejét és lehetőségeit. Annak ellenére, hogy voltak olyanok, akik pozitív eredménnyel nem tartották be a karantént, hanem nyilvánosan mutatkoztak, az önkormányzat nem tehetett semmit.

A rendőrség azt nem árulta el, hogy a nyitrai járásban a szabályok szigorítása óta hány ellenőrzést hajtottak végre és mennyi bírságot szabtak ki. Az országos rendőr-főkapitányság beszámolójából csak az egész országra vonatkozó adatokat lehet megtudni, és eszerint január első két hetében a karantén szabályainak megszegésével csaknem ezer esetben foglalkoztak, és 362 esetben ez be is bizonyosodott.

Vannak azonban olyanok, akiknek a karantén egyben menedéket is jelent. Vészesen terjed ugyanis a járvány a fővárosi hajléktalanok körében. Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere elmondta, a hajléktalanok számára Vereknye városrészben létesített

karanténváros kapacitását az elmúlt napokban másodszor, összesen száz főre kellett növelni.

Az önkormányzat azzal számol, hogy a napokban megtelik a létesítmény.

„Az egyik hajléktalanokat segítő szervezet a város támogatásával hétfőtől 44 férőhelyes karanténzónát működtet, de a létesítmény gyorsan megtelik. Jelenleg több mint 70 hajléktalan van karanténban. A következő tesztelés után valószínűleg tovább emelkedik az azonosított fertőzöttek száma, őket már csak a krízisközpontban tudjuk elhelyezni, mert nincs több szabad ágy, és a személyzet is hiányzik” – hangsúlyozta a főpolgármester.

A főváros önkénteseket keres az egészségügyi dolgozók között, és kisegítőkre is szükség lesz, mivel a hajléktalanok a nap 24 órájában gondoskodásra szorulnak. Pozsony jelenleg minden erejével a hétvégi tesztelés előkészítésére összpontosít. „Ha a hajléktalan emberek körében tovább fokozódik a probléma, azt csak az állammal együttműködve tudjuk megoldani” – tette hozzá Pozsony főpolgármestere.

A január 26-ig tartó országos teszteléssel párhuzamosan a védőoltások beadása is zajlik, bár sokkal lassabb ütemben, mint kellene. Az egy éve még kormányon lévő, mára viszont a parlamenten kívül rekedt Szlovák Nemzeti Párt felszólította a kormányt, hogy tegye lehetővé a lakosság orosz vakcinával való beoltását. A párt szóvivője hangsúlyozta, Szlovákia állampolgárainak joguk van vakcinát választani, függetlenül attól, hogy az nyugati vagy keleti országból származik. „Természetesen ezeket a vakcinákat tesztelni kell, és a szabályok szerint regisztrálni.

Példáért nem kell messzire menni. A magyarok már jóváhagyták a Szputnyik oltóanyagot”

– közölte Zuzana Škopcová szóvivő. Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem foglalkozik az orosz védőoltás beszerzésével. „Azokkal az oltóanyagokkal dolgozunk, amelyeket hivatalosan engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Jelenleg ez a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája”– reagált az egészségügyi tárca.

Nyitókép: Pixabay.com