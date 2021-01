Húsz kilométereket gyalogoltak a hóban a spanyol kórházi dolgozók

Ezúttal nem Moszkvát, hanem Madridot takarta be a hóesés - a hétvégén félméteres hó borította be a spanyol fővárost. Volt, aki sílécen indult útnak, volt, akit öt husky húzott egy szánon.

A szokatlan télben legkevesebb négy ember meghalt és több ezren nem tudtak útnak indulni. Hétfő hajnalra -8 fokra csúszott le a hőmérő higanyszála és meteorológusok figyelmeztettek, hogy jéggé fagyhat a csapadék.

A spanyol kormány rendőri kíséretet rendelt ki, hogy autókonvojokkal hétfőn célba juttassák a tervezett 300 ezer covidvakcina-adagot.

A regionális egészségügyi hatóságok oltóanyaggal való ellátása mellett a rendőrök az élelmiszer-szállítást is biztosítják.

Az El Mundo című napilap szerint

Az ítéletidő után zsúfolásig tömött volt a madridi metró, ami megnehezítette a pandémia miatt előírt biztonsági távolság betartását.

People walk through heavy snow in #Madrid on January 9, a day after snowstorms caused chaos across much of Spain. The snow blocked roads, particularly in the centre of the country, with Madrid seeing its heaviest snowfalls since 1971 #Filomenamadrid



? Benjamin Cremel pic.twitter.com/GSDh1CmFSl — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2021