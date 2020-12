Politikusokat és egészségügyi dolgozókat oltottak be elsőként Szlovákiában

Vasárnap több száz egészségügyi alkalmazott és néhány politikus kapta meg első körben a koronavírus elleni védőoltást Szlovákiában. A műveletet a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kórházban végezték el elsőként. Zuzana Čaputová államfő Pozsonyban kapta meg a védőoltást, melynek megérkezését a legjobb hírnek tartja, ami az elmúlt időben érkezett. Azt mondta, azért oltatta be magát a kamerák előtt, hogy növelje az emberekben a védőoltással szembeni bizalmat.

A köztársasági elnököt követően néhány kormánytag és parlamenti képviselő is beoltatta magát. Juraj Šeliga, a parlament alelnöke úgy fogalmazott,

nem felsőbbrendűség, hogy a politikusok kapják meg első körben a védőoltást, hanem egy példa,

amely arra szolgál, hogy csak a vakcinát tekintik a Covid-19 elleni védekezés egyetlen módjának.

Kassán a 94 éves Ján Virgala, a gyermek infektológia megalapítója, a kassai gyermekkórház fertőző osztályának egykori főorvosa kapta meg az oltást. Őt Pavol Jarčuska, a pandémiabizottság tagja oltotta be. „Hogy mi lesz ezután, hogy viselkedik majd a vírus, azt egyelőre nem tudjuk pontosan, de ha minden az ideális mederben halad tovább, akkor

a nyári, őszi hónapokban visszaállhat az élet a régi kerékvágásba”

– fogalmazott Jarčuška.

A besztercebányai Roosevelt kórházban több tucat egészségügyi dolgozó kapta meg az oltást, és további 800-at készülnek beoltani az elkövetkező napokban. Miriam Lapuníková igazgatónő elmondta, hogy az ünnepek között napi 50 alkalmazott beoltását tervezik. „Ha szükséges lesz, akár napi 500 ember beoltását is lehetővé tudjuk tenni, de az már hatalmas logisztikai felkészültséget követel” – tájékoztatott a kórházigazgató.

Nyitrán is nagy volt az érdeklődés az oltás iránt. Vasárnap az ottani kórház több mint 50 alkalmazottja kapott a vakcinából. Szilveszterig pedig a környék kisebb kórházaiban dolgozó egészségügyi alkalmazottakat is beoltják. Marek Krajčí egészségügyi miniszter bízik benne, hogy minden orvos, nővér és kórházi alkalmazott felelősségteljesen viszonyul a védőoltáshoz. „Ők nagyon jól tudják, hogy ha nem oltatják be magukat, akkor abban a környezetben, ahol dolgoznak, nagyon könnyen megfertőződhetnek” – mondta az egészségügyi miniszter.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Jacquelyn Martin