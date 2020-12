Doveri kamionstop - összecsaptak a rendőrökkel a sofőrök

Összecsaptak a kamionosok a brit rendőrökkel az angliai Doverben – már nem bírták cérnával azt, hogy nem tudják, meddig kell várniuk a hazajutásra. A csetepaté annak ellenére történt, hogy valamiféle jó hírt kaptak: negatív covid-teszt birtokában beengedi őket Franciaország. Rajtuk kívül az uniós állampolgárok és a francia földön élő britek is mehetnek – miután a párizsi és a londoni kormánynak sikerült alkut kötnie a beléptetés feltételeiről.

A belépéshez egy három napnál frissebb negatív koronavírus-tesztre van szükség.

A káoszt az okozta, hogy vasárnap Franciaország meglepetésre blokkolta a Doverből és a Csalagúton érkező utasok és kamionosok belépését. Az ok a Nagy-Britanniában elszabadult új és gyorsan fertőző koronavírus mutáció volt. Mindennek nyomán Kent megyében, ahol Dover is található, több ezer kamion torlódott fel.

„Úgy érzem magam kicsit, mint Robinson Crusoe egy szigeten” – mondja egy német kamionos, aki vasárnap óta egy doveri szállodában várja, hogy hazaindulhasson. Arról beszélt, hogy csak egy napra jött Nagy-Britanniába, de itt ragadt. Nem látja, hogy a brit vagy a német kormány sokat segítene. „Ők ennyit mondanak csak a weboldalainkon, hogy »várjatok«... jó, de mennyit?”

Arról is beszélt, hogy az EU és Boris Johnson brit miniszterelnök is felelős.

Hatalmas gondjaik vannak a sofőröknek, akik nem jutottak be a szállodákba - fejtegette. Óránként romlik a helyzet - a tengerparton van egy nyilvános wc, de az zárva van. A brit kormánynak azonnal meg kéne nyitnia az összes wc-t. És kávét és ételt kéne osztani a sofőröknek. „Én már most tudom, hogy számomra lőttek a karácsonynak... elvesztettem a reményemet, hogy a gyerekeimmel és a feleségemmel lehessek karácsonykor” - mondta.

A söfőrök egy része szerint nemcsak a vírus miatti félelmek, hanem a no-deal brexitre való készülődés is okozta a torlódást. A brit szupermarketek ugyanis megkezdték az árufelhalmozást és emiatt megnőtt a forgalom – ez is hozzájárult, hogy több kamionos ragadt a brit oldalon, mint más esetben történt volna.

A brit oldal számára nagy eredmény, hogy a franciák elálltak attól, hogy a költségesebb és hosszabb várakozást igénylő PCR-teszt birtokában engedjék be a kamionosokat. Helyette az olcsóbb, 30 perces, de jóval pontatlanabb és a terhességi tesztre hasonlító „lateral flow” teszt is elég lesz.

A Kentben található Manston reptérről készült felvételek jól illusztrálják, hogy mekkora feladatról van szó: a betont megtöltik a sorba állított kamionok.

The government says there are 1523 lorries parked on the M20 + at Manston airfield. Several hundred more spent the night in Dover and on the side of the M2. I know this because I passed them on the way home last night. This was Dover seafront. Spare a thought for the poor drivers pic.twitter.com/MFYenRvNqq — Joel Hills (@ITVJoel) December 22, 2020