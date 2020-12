Megvan a megegyezés, feltételekkel elindulhatnak a brit kamionok

A francia hatóságok hétfőn 0 órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.

A francia tilalom olyan járművekre vonatkozott, amelyekkel emberek - gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok - is átkeltek volna Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények - konténerek és vontató nélküli kamionpótkocsik - átkelését a francia hatóságok engedélyezték.

A francia korlátozás előzményeként a brit kormány bejelentette, hogy a vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő új koronavírus-variáns fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított változatokét.

A francia zárlat súlyos fennakadást okozott az angliai oldalon a doveri kompkikötőbe és a folkestone-i vasúti terminálhoz tartó forgalomban: a délkeleti part felé vezető M20-as autópályán, illetve az egyik közeli, használaton kívüli repülőtéren kialakított átmeneti parkolóban a Kent megyei tanács adatai szerint kedd estig 2852 kamion torlódott fel.

A brit közlekedési minisztérium azonban szerda hajnalban bejelentette, hogy megállapodás született a brit és francia kormány között

a teherforgalom és sürgős esetekben "bizonyos mértékű" utasforgalom újraindításáról.

Ennek alapján szerda reggeltől újraindul Nagy-Britanniából Franciaország felé a légi, a vasúti és a tengeri közlekedés, de Franciaországba csak az léphet be Nagy-Britannia felől, aki 72 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet mutat fel.

A brit szaktárca közleménye szerint ez a francia állampolgárokra és a Franciaországban élő britekre vonatkozik, valamint - állampolgárságuktól függetlenül - a kamionsofőrökre is, akiknek 30 perc alatt eredményt mutató koronavírus-gyorstesztet kell elvégeztetniük.

Ennek eredményét a sofőrök SMS-üzenetben kapják meg, és negatív lelet esetén ezt az üzenetet felmutatva, a szűrővizsgálat eredményének időpontjától számított 72 órán belül átkelhetnek Franciaországba.

A sofőrök tesztelését a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) és a brit hadsereg szakértői végzik.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter a megállapodást bejelentve hangsúlyozta: a brit kormány továbbra is a délkelet-angliai átkelők elkerülését kéri a teherfuvarozó cégektől a kikötői torlódások megszűnéséig.

A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) a megállapodás bejelentése előtt nem sokkal kiadott közleményében hangsúlyozta: ha a torlódásban rekedt kamionok 24 órán belül nem tudnak ismét útnak indulni, és így nem tudják felvenni a kontinensről importálandó ételszállítmányokat, karácsony után "problémák támadhatnak" a friss élelmiszerek nagy-britanniai kínálatában.

Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb nemzetközi tengeri kompkikötője; a karácsonyi áruszállítási csúcsidőszakban naponta átlagosan tízezer kamion kel át a két dokk között.

A nagy-britanniai szupermarketekben a francia zárlat elrendelésének hírére az elmúlt két napban felvásárlási hullám kezdődött.

A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, a Tesco több termékre, köztük a tojásra, a rizsre, a tisztálkodási és egyéb higiénés árucikkekre átmeneti értékesítési korlátozást vezetett be a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. Az intézkedés alapján az érintett termékekből mindenki csak három egységnyit vásárolhat egyszerre. Belgium is enged Franciaország és Belgium lehetővé tette, hogy szerdától hazatérjenek Nagy-Britanniából állampolgárai és azok a külföldiek, akik a területén laknak. Ezáltal Párizs és Brüsszel az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően enyhít a koronavírus-járvány miatt a minap Nagy-Britanniával szemben bevezetett szigorú korlátozásokon.



Keddig többtucatnyi állam jelentette be, hogy felfüggeszti a Nagy-Britanniából induló repülőjáratok fogadását, de a szigetországhoz közeli államok az európai kontinensen a más közlekedési eszközzel érkezőket sem engedik be onnan. Ennek oka, hogy a brit kormány a múlt héten új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be.



Franciaország szerdától azzal a feltétellel engedi be Nagy-Britanniából állampolgárait és más állampolgárságú lakosait, hogy indulás előtt legfeljebb 72 órával teszteltetik magukat koronavírusra, és ennek eredménye negatív. Illetve Franciaország ugyanezzel a feltétellel mindenkit beenged Nagy-Britanniából, akinek a kontinensen van a lakhelye. Belgium hasonló intézkedést vezetett be kedden este, de közleménye csak a belga állampolgárokról és az országban lakókról szól. Az Eurostar vasúttársaság bejelentette kedden este, hogy vonatjai újra járnak Nagy-Britanniából a kontinensre, és a szerelvényeket "bizonyos feltételekkel" igénybe vehetik utasok.

Nyitókép: MTI/EPA/Vickie Flores