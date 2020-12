Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnap telefonon állapodott meg abban, hogy a korábbi határidőt figyelmen kívül hagyva folytatják az alkudozást. Hétfőn egy brit kormányforrás is azt mondta, "van még kilométer a folyamatban" - arra utalva, hogy a remény még nem halt meg.

Az európaiak szerint a briteknek el kéne fogadniuk, hogy egy fair alkuban benne foglaltatnak az elkerülhetetlen engedmények.

A többször figyelmen kívül hagyott határidők ellenére a felek tehát tovább tárgyalnak és most már nem mondják, hogy meddig. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

akár az év végéig, amikor lejár a megállapodásra adott átmeneti időszak, amikor még az unió szabályai érvényesek az Egyesült Királyságban.

Ezt eredetileg azért találták ki, mert mindkét oldal erősen reménykedett a szabadkereskedelmi megállapodásban és így viszonylag zökkenőmentesen lehetne új sínre tenni Nagy-Britannia és az EU kereskedelmi kapcsolatát.

A londoni kormány azonban figyelmeztetett, hogy már így is 100 kilométeres kamionsorok alakulhatnak ki a brit és az európai kikötőkben, ha a kamioncégek nem készülnek fel arra, hogy januártól extra bürokráciával szembesülnek majd a határon.

Michel Barnier, az unió főtárgyalója hétfőn délután számolt be az uniós tagállamok nagyköveteinek az alkudozás jelenlegi állásáról.

"Felelősségünk, hogy minden esélyt megadjunk a sikernek… a következő néhány nap fontos lesz" - írta később a Twitteren.

A találkozó előtt viszont utalt a fennmaradó nehézségekre: továbbra is nézeteltérések állnak fenn a fair és szabad verseny és piaci hozzáférés, valamint a halászati vita kérdésében. "Még nem találtuk meg a megfelelő egyensúlyt, tovább dolgozunk" - mondta.

A halászati téma a hétvégén bizarr nyilatkozatokhoz vezetett a brit oldalon: konzervatív képviselők szerint a Királyi Haditengerészet hajói akadályozhatják meg, hogy a francia és más halászok bejussanak a brit területi vizekre - véget vetve az évszázados gyakorlatnak.

Így egy olyan helyzet állna elő, hogy egy NATO tagállam katonai erővel rettentené el szövetségesei állampolgárait.

Vezető uniós diplomaták szerint a halászat kérdésében éppenséggel nőtt a szakadék a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokon, mert a britek elutasították, hogy 3 évre fagyasszák be a jelenlegi helyzetet. Viszont az esetleges kereskedelmi alku jövőbeli vitáinak rendezési mechanizmusában kis mértékben közeledtek az álláspontok.

A brit sajtó szerint Johnson és von der Leyen vasárnapi telefonbeszélgetése arra utal, hogy akár az év végéig folytatódhat az alkudozás. Ekkor már bizonyosan nem maradna idő arra, hogy az érintett parlamentek, így az Európai Parlament az év végéig ratifikálja az alkut. Az egyik elképzelés az, hogy

ideiglenesen életbe léptetnék az egyezményt és később jöhetne a parlamenti szentesítés.

Alok Sharma brit kereskedelmi miniszter hétfőn arról beszélt, hogy Boris Johnson még nem akar felállni az asztaltól. "A nép, a vállakozások azt várják, hogy extra erőfeszítést tegyünk és ezt is tesszük most" - mondta. Közben arra kérte a brit fogyasztókat: ne kezdjék fel felhalmozni az élemiszert, mert ő biztos abban, hogy zökkenőmentes marad az élelmiszer-ellátás. Maguk a brit kereskedőláncok viszont már megkezdték a fontos fogyasztási cikkek felhalmozását és arra figyelmeztettek, hogy áremelkedések jöhetnek, ha nem sikerül alkut kötni Brüsszellel. Utolsó erőfeszítések Vasárnap Ursula von der Leyen és Boris Johnson közös közleményében úgy fogalmazott: "a több mint egy éve tartó tárgyalássorozat okozta kimerültség, az eredmény nélkül lejárt új és még újabb határidők ellenére úgy gondoljuk: jelenleg az a felelősségteljes megoldás, ha megtesszük a még szükséges lépéseket".

A két vezető arra utasította a tárgyalóküldöttségeket, hogy folytassák a tárgyalásokat, és igyekezzenek feltérképezni, hogy még ebben a késői időszakban is elérhető-e a megállapodás.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq