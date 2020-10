Durva koronavírus-szigor jön Londonban és Észak-Írországban is

Boris Johnson a hét elején mutatta be a brit kormány új “jelzőlámpa-rendszerét”, amely meghatározza, milyen szigorral kell fellépni az egyes körzetekben a Covid-19-cel szemben. A brit kormányfő a gyakorlatban már csak az angliai intézkedésekről dönthet.

Ez viszont politikailag jól jön neki, mert nem kell magára vállalni egy újabb "áramkörmegszakító" országos karantén okozta sokk felelősségét.

Négyhetes szigor Észak-Írországban

A részben autonóm országrészek közül például Észak-Írország brutális lezárást vezet be. Arlene Foster, északír első miniszter közölte:

péntektől lehúzzák a rolót az éttermek és a pubok,

az éttermek csak elvitelre árulhatnak ételt,

bezárnak az iskolák (most indul az egyhetes őszi szünet, de ezt a hónap végéig meghosszabbítják),

az iskolák és egyetemek esetében lehetőség szerint át kell térni a távoktatásra,

megtiltják, hogy valaki más otthonában töltse az éjszakát,

bezárnak a közeli kontaktusra épülő vállalkozások, például a kozmetikusok és fodrászok.

Észak-Írországban különösen magas a napi koronavírus-fertőzési ráta: az átlag 970 fertőzött 100 ezer főre vetítve. A szigorítás első körben négy hétig tart majd, a hosszabbításról az északír kormányzat dönthet. Hasonló a szigor az észak-angliai Liverpoolban és Merseyside-nak nevezett környékén.

Sokkban a londoniak, nem lesz vidám a hétvége

Közben a londoniak, akik azt remélték, hogy szabadabban élhetnek, csütörtökön sokkoló hírrel szembesültek:

szombattól “magas” készültségi fokozatba kerül a főváros és néhány további megye.

Ezt Sadiq Khan főpolgármester jelentette be, aki találkozott a brit egészségügyi miniszterrel.

A Londonra vonatkozó döntés azt jelenti, hogy tilos lesz a különböző háztartásokban élők találkozója zárt térben. Nemcsak otthon, de étteremben, pubban is.

A kivétel az úgynevezett deklarált “támogató buborék”

– ilyet egy másik otthonnal közösen lehet létrehozni, például egyedül élő elvált szülők látogathatják a másiknál élő gyerekeiket vagy egy egyedülálló felnőtt szülő partnere is látogathat.

Továbbra is be kell tartani az úgynevezett “hatos szabályt” azaz, hogy csak hat ember gyűlhet össze, még szabad térben is. Az embereket emellett felszólítják, hogy tartózkodjanak a tömegközlekedéstől és lehetőség szerint gyalogoljanak vagy kerékpárral közlekedjenek.

A főpolgármester is országos lezárást akart

Sadiq Khan főpolgármester emellett figyelmeztette a londoniakat, hogy “nehéz télre kell felkészülni”. Hozzátette, hogy a döntést közegészségügyi és tudományos szakértők véleménye alapján hozták meg, és a cél, hogy életeket mentsenek meg.

Khanhoz hasonlóan Keir Starmer ellenzéki munkáspárti vezér is országos, rövid “megszakító karantént” követelt. Kommentátorok szerint Johnson miniszterelnök azzal a lépéssel, hogy helyi szintre tolta le a döntéseket, elkerült egy politikai vereséget.

A megszakító karantén ellen érvelt Risi Sunak pénzügyminiszter is, aki szerint az “borzalmas kárt” okozna a gazdaságnak.

Londonon belül más és más a fertőzési ráta az egyes kerületek között. Míg a 100 ezer lakosra eső átlag 78 fertőzött, a nyugat-londoni Ealing esetében a szám 119, a déli Bexleyben viszont csak 52.

Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant