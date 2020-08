Az oroszok inkább a kínaiakkal hallgattatják le magukat

„Nem fogjuk követni az amerikai példát, nekünk nincsenek ilyen rigolyáink” – szúrt oda a Huawei telekommunikációs cégre utalva Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter egy Gondolatok térsége nevű fórumon szólalt fel, és mondta azt, hogy Moszkvának érdeke együttműködni Kínával és különösen a Huaweijel az 5G-s mobiltechnológiában.

Az amerikaiak azt követelik, hogy ne legyen ilyen együttműködés – fejtegette Lavrov. De az „5G nagyon fontos nekünk és az egész világnak... Putyin elnök többször is mondta, hogy ha lemaradunk a legújabb technológiák - legyen az az 5G vagy a mesterséges intelligencia – fejlesztésében, akkor az rossz lesz az országnak” – szögezte le Lavrov.

Az Egyesült Államokban a Szövetségi Távközlési Hatóság hivatalosan is nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a Huaweit és a ZTE Corporation nevű cégeket. Amerikai nyomásra Nagy-Britannia is elállt attól, hogy a kínai vállalat építse ki 5G-s mobilhálózatát, és Washington több más NATO-szövetségest is hasonló lépésre ösztökél. A Huawei helyett pedig az 5G-t szintén fejlesztő Ericsson és a Nokia cégeket próbálják megerősíteni.

Az oroszok maguk is foglalkoznak 5G-s fejlesztéssel, de Lavrov kijelentése arra is utalhat, hogy a gyakorlatban a kínai cég kezébe kerülhet az orosz 5G-s hálózat kiépítése. Ennek oka, hogy saját erőből eddig nem sikerült Moszkvának minőségi 5G-s eszközöket gyártania.

Miért választja akkor a Huaweit? A Financial Times szerint egyszerű a megfontolás: „vagy a kínaiak, vagy az amerikaiak hallgatnak majd le bennünket.

Akkor inkább a kisebbik rossz, a kínaiak.

Az amerikaiak szankciókkal sújtanak, a kínaiak segítenek – világos, kit kell választani”.

Az oroszokat az is aggaszthatja, hogy ha nyugati technológiát telepítenek, akkor az amerikai kormányzat egyszer csak kötelezheti a gyártókat, hogy a távolból kapcsolják le az orosz hálózatot, ezzel gazdasági és politikai káoszt, és akár rezsimváltást okozva.

Moszkvában amiatt bizonyosan nem aggódnak, hogy Peking szeretné megbuktatni Vlagyimir Putyin elnököt és kormányát.

Mindeközben – ahogy az FT megjegyzi – a Huawei ügyes PR-kampányt folytat, hogy elnyerje Moszkva bizalmát. Négyszeresére – kétezer főre - emelte például oroszországi kutató-fejlesztő csapata létszámát. Mindezt úgy állítja be, hogy segít a Kremlnek megakadályozni az agyelszívást és támogatja az innovációt.

A Huawei emellett befolyásos helyi cégekkel alakít ki kapcsolatokat. A legnagyobb orosz bankként ismert Sberbank például egy felhőplatform gazdája, ez a jövőben kínai technológiára épül majd. Ezzel a Huawei ravaszul kihasználta, hogy az amerikaiak szankciókkal sújtották az orosz bankot, és jelezték saját technológiai cégeiknek: ne működjenek együtt vele. Annál jobb a Huaweinek, amely így most hozzáférhet a Sberbank nagyszámú ügyfeléhez, és annak főnökéhez, German Grefhez, aki Putyin elnök régi bizalmasa.

Ha bejön a Huawei orosz tippje, akkor még több feltörekvő és fejlődő államot vonhat a kínai technológia felhasználói körébe

– például Brazíliát és Dél-Afrikát. Lehet, hogy Washington azért törölt el néhány szankciót a cég ellen, mert felismerte, hogy kiszorulhat a jövő technológiájáról szóló nemzetközi tárgyalásokból – jegyzi meg az FT egy korábbi írásában.

Nyitókép: MTI/EPA/Jens Schlüter