"Pakoljatok, jenkik!" - Amerikának válaszolva Kína is konzulátust záratott be

Vegyvédelmi ruhában érkeztek a Csengtuban található amerikai konzulátusra a kínai hatóságok emberei. A távozók előzőleg leeresztették az amerikai zászlót, az érkezők pedig gyorsan molinókkal fedték le az „Egyesült Államok konzulátusa” feliratokat és elkezdték eltávolítani az ilyen feliratot viselő táblákat.

Ez volt Kína válasza arra, hogy az Egyesült Államokban a Trump-kormányzat elrendelte a houstoni kínai konzulátus bezárását.

Van Venbin kínai külügyi szóvivő szerint

Ismét arra sürgetjük őket, hogy azonnal javítsák ki hibáikat és hozzák létre azokat a feltételeket, amelyek alapján normalizálódnak a két ország kapcsolatai.”

A hétvégén az épület előtt gyülekező nézelődőket a kínai rendőrök tartották vissza, majd masírozó katonák állítottak fel őrséget. Az amerikai konzulátus kiürítése egyfajta nacionalista ünneplésbe ment át: a nézelődők egy része kínai zászlókat lengetett, a népszerű Weibo közösségi oldalon pedig olyan kommentek jelentek meg, hogy

Az összegyűltek fütyüléssel és huhogással fogadták, amikor elindult a konzulátusi dolgozókat szállító busz. Volt egy idős férfi, aki azonban azt mondta: „Amerikának és Kínának barátoknak kellene lenniük”.

