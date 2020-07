Óriási a feszültség a tengerentúli tüntetéseken

Nem hagy alább a tiltakozási hullám az Egyesült Államokban. Donald Trump elnök válaszul karhatalmi kommandósok kivezényléséről döntött, de sokak szerint épp ez tüzeli a tüntetőket. A hét végén a texasi Austinban, a Kentuckyben fekvő Louisville-ben, a Washington állambeli Seattle-ben, a kaliforniai Oaklandban és az Illinois állambeli Chicagóban történtekkel foglalkoztak a legfontosabb amerikai hírcsatornák.

Portlandben tovább éleződött a megkülönböztető jelzést nem viselő, rohamsisakos katonák és a Fekete Életek Számítanak (BLM) mozgalmat támogató tüntetők szembenállása. Magyar idő szerint hétfő hajnalban – a hatóságok leírása szerint – „fegyvert viselő személyek” adtak le lövéseket a tüntetések helyszínén. A rendőrség két embert őrizetbe vett, egyikük könnyebben megsebesült.

Az „Anyák fala” (Wall of Moms) nevű csoport sárga pólós tüntetői is megjelentek, de ezúttal, kevesebben, mint a múlt héten. Előzőleg, szombaton, a hatóságok „lázongásnak” minősítették a helyzetet, amikor a tüntetők többször is áttörték a helyi szövetségi bíróságot védő kordont, és még a később kihelyezett acélkerítés egyes részeit is ledöntötték. Portland, 2020. július 26. A Black Lives Matter mozgalom tüntetői a szövetségi bíróság épületébe próbálnak behatolni az Oregon állambeli Portlandben. MTI/AP/Marcio Jose Sanchez

A „lázongás” jogi kifejezés lehetővé teszi a rendőröknek, hogy embereket tartóztassanak le. A helyi rendfenntartók eddig nem működtek együtt a túlzó fellépéssel vádolt szövetségi tisztekkel, de most letartóztatásokba kezdtek.

„Háborút akartok, akkor megkapjátok. Győzni fogunk”

– idézett a Guardian című lap egy rohamsisakot és gázmaszkot viselő tüntető nőt.

A tüntetők újabban a kertek tisztításához használatos lombfúvókkal jelennek meg, hogy a könnygázt a katonák felé tereljék, akik szintén elkezdték használni az eszközt.

Közben a texasi Austinban több ezer ember emlékezett meg a 28-éves Garret Fosterről, akit

szombat éjjel lőtt agyon egy, a tömegbe hajtó autós.

A Virgina állambeli Alexandriában tiltakozók jelentek meg Chad Wolf ügyvezető belbiztonsági miniszter házánál, amiért szövetségi erőket vezényeltek ki Portland, Seattle és Oakland városokba. A tüntetők a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után létrehozott minisztérium megszüntetését, máshol egyenesen a helyi rendőri erők feloszlatását és forrásaik megvonását követelték.

Az Egyesült Államok északnyugati partján fekvő Seattle-ben közben szintén felháborodást váltott ki a szövetségi katonák kivezénylése, bár a helyi rendőrfőnök azt állította, hogy nem látta őket a városban.

A helyi rendőröket azonban így is kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálták meg.

A kaliforniai Oaklandban egy jobbára békés tüntetés után felgyújtottak egy helyi bíróságot. A Kentucky állambeli Louisville-ben pedig két, állig felfegyverzett milícia tagjai néztek farkasszemet egymással.

Nyitókép: Noah Berger