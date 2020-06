Gócpont a cseheknél és a lengyeleknél: a bánya

Cseh és lengyel bányák váltak a koronavírus gócpontjává.

Csehországban a Karvinái járásban található Darkov bánya vált a koronavírus új epicentrumává. A cseh higiénikusok már

276 új típusú koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván a morva-sziléziai régió szénbányájában történt fertőzés miatt.

A bányászok családtagjait is megfertőzte a vírus. A szénfejtést leállították, az aknákat átszellőztetik.

Lengyelországban sem jobb a helyzet, a sziléziai szénbányákban több mint 3 ezer bányász kapta el a koronavírust.

A darkovi szénbányában 201 bányász koronavírus tesztje lett pozitív, a hozzátartozók közül 71-en fertőződtek meg, további négyen pedig egy alvállalkozó cég alkalmazottai. Attól tartanak, hogy ez a szám még növekedhet. A bányában a szénkitermelést leállították, de 150 ember így is felvette a munkát. A tőlük vett minta negatív lett. Nekik most az a feladatuk, hogy kiszellőztessék az aknákat, és kiszivattyúzzák belőlük a vizet.

Adam Vojtěch cseh egészségügyi miniszter szerint nehezebb a döntés a bányában történő munka beszüntetéséről, mint más ipari ágazatokban.

„Ez egy nagyon specifikus művelet,

a bányát biztonsági okokból nem lehet egyik napról a másikra teljesen bezárni és elhagyni,

mivel ennek biztonsági következményei lehetnek” – mondta a miniszter.

A szénbányában a vírus annak ellenére terjedt el, hogy az üzemeltető a járvány kirobbanásának kezdete óta ügyelt a higiéniai előírások betartására. Minden műszak után fertőtlenítették a közös helyiségeket, folyamatosan tisztították a fogantyúkat, kilincseket és kapcsolókat, ellátták az alkalmazottakat védő- és fertőtlenítőszerekkel, és rendszeresen mérték a testhőmérsékletüket. Ahogy nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban, a bányában úgy fokozták az óvintézkedéseket, de hiába. A bányászok azt mondják, odalent, a föld alatt a védekezés egyetlen formája sem segít.

„Az arcmaszkban lélegezni sem lehet, nemhogy dolgozni,

lehetetlen betartani az előírt biztonsági távolságot. Mind egymáshoz vagyunk tapadva, és ez így megy az egész műszak alatt. Hordhatjuk a maszkot, de teljesen felesleges, ha a műszak után beállunk a zuhanyzóba, ahol vagyunk vagy százan. Ha pedig lent valaki eltüsszenti magát, az végigfut a vájatban” – árulta el az egyik bányász a Mladá Fronta Dnes című napilapnak.

Pavla Svrčinová regionális tisztifőorvos szerint a bányában a koronavírus épp a munkaváltás alkalmával terjedt el a bányászok között. Ezt a cseh kormányfő is megerősítette. „Az öltözőben és a zuhanyzóban fertőzték meg egymást a bányászok” – tette hozzá Andrej Babiš.

A cseh bányában megfertőzöttek között hat lengyel bányász is van, de Lengyelországban sem jobb a helyzet, a szénbányák szintén a járvány egyik legnagyobb gócpontjává váltak. Sziléziában több mint 3 ezer bányász kapta el a koronavírust. Ez a régióban nyilván tartott fertőzötteknek a fele. A Karvinái járásban azt feltételezik, hogy a darkovi bányába is Lengyelországból hozták be a fertőzést.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com