Független vizsgálat, de nem bűnbakkeresés indul a járványról

Vizsgálni fogják az egyes országok és maga a WHO járványügyi intézkedéseit is – erről állapodott meg a WHO 194 tagállama a genfi központ által rendezett virtuális konferencián.

A határozat értelmében „pártatlan, független és átfogó” értékelést adnak a nemzetközi fellépésről és ezen belül vizsgálják majd a WHO szerepét, amelyet azzal vádoltak, hogy túl későn nyilvánította világjárvánnyá az új típusú koronavírus-pandémiát.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a WHO főigazgatója azt mondta, hogy mindenkinél jobban akarják az elszámoltathatóságot, és hogy továbbra is vezető szerepet játszanak, koordinálva a járvány elleni globális harcot.

Trump még mindig ellenséges a WHO-val

Donald Trump amerikai elnök többször is hevesen bírálta a szervezetet és azt „Kína bábjának” titulálta, majd felfüggesztette a költségvetéséhez való amerikai hozzájárulást. Washington volt eddig a WHO legnagyobb donora. Az elnök azzal is fenyegetőzött, hogy kilépteti országát a szervezetből.

Kormányzatának tagjai azzal vádolták meg Kínát, hogy az megpróbálta elkendőzni a járvány kitörését, és arra is utaltak, hogy a vírus egy kínai laborból szabadulhatott ki, és nem állatról ugrott át az emberre. Peking ezt hevesen tagadta, és tudósok is kétségbe vonták az állítást. A kínaiak azzal védekeztek, hogy már januárban közétették a vírus genetikai kódját és gyorsan informálták az Egészségügyi Világszervezetet.

Nem fukarkodott a bírálattal a tanácskozáson felszólaló amerikai egészségügyi miniszter, Alex Azar sem, aki azt mondta:

a WHO kudarcot vallott, nem szerezte meg a világ számára fontos információkat és ez életekbe került.

Mint a BBC tudósításában megjegyzi: Trump amerikai elnök az idén indul az újraválasztásáért és ellenfelei szerint a WHO ostrozásával is el akarja terelni a figyelmet arról, hogyan kezelte a járvány elleni fellépést hazájában, ahol a világon a legtöbben – több mint 90 ezren - haltak meg Covid-19 betegségben.

Nem bűnbakot keresnének

Vizsgálatot kért az Európai Unió és néhány másik ország is. Az uniós képviselő szerint választ kell kapni a kérdésekre, hogy hogyan terjedt el a világjárvány hogy megelőzhessünk egy újabb, hasonló pandémiát. „Nem akarunk ugyanakkor semmilyen bűnbak keresést” – tette hozzá.

Az amerikaiak bírálták az elfogadott határozatot, amelyben szerepel az a kitétel, hogy a szegény országoknak joguk van figyelmen kívül hagyni a gyógyszer szabadalmakat, ha vészhelyzet esetén akarnak orvossághoz jutni. Emellett nem tetszett a családtervezésről szóló szövegrész, mert Washington az úgy értelmezi, hogy utasításba adták egyes országoknak, hogy engedélyezzék az abortuszt.

Nyugati diplomaták közben aggodalmukat fejezték ki: Amerika potenciális kivonulása a WHO-ból azt jelenti, hogy Kína foglalja el a helyét.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Denis Balibouse