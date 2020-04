Gyógyulásának történetét meséli el egy francia fertőzött

E tanúságtétel megjelenése azért említésre méltó, mert a mértékadó média eddig egyszerűen nem közölte, hogy a meggyógyult koronavírusos betegek mitől gyógyultak meg. Az ezzel kapcsolatos híradásokból az derül ki, hogy az orvosok pihenést javasolnak a betegeknek, gyógyszeres kezelés nélkül, és úgy tűnt, számos esetben a fertőzött saját immunrendszere győzte le a vírust.

Igaz, arra is találni utalást, hogy egyes kórházakban azért kipróbálnak „tesztelés alatt álló gyógyszereket is”, de az egy Marseille-i egyetemi kórházat leszámítva, ahol mindenki tudja, hogy hidroxiklorokint és antibiotikumot alkalamaznak, nem árulják el, hogy mit adnak a betegeknek.

Ami nem véletlen, hiszen

a hidroxiklorokin alkalmazása körül az elmúlt hetekben ádáz csatározás alakult ki

Franciaországban. Fővárosi, magas beosztású egészségügyi szakemberek vagy éppen tudósok bírálják azt a Didier Raoult orvospofesszort, aki Marseille-ben, a fertőző betegségekre szakosodott intézetében ezt az eredetileg malária ellen használt gyógyszert alkalmazza a koronavírusos betegek kezelésére.

A világhírű tudós ellen zajló támadásokba a mértékadó média is beszállt, és az utóbbi napokban számos, személyében is lejáratni igyekvő írás vagy riport jelent meg róla.

A több mint 280 ezres példányszámú, az egyebek mellett a Gucci vagy az Yves Saint-Laurent luxusmárkákat birtokló Pinault család 100 százalékos tulajdonában lévő Le Point-ban most megjelent beszámoló tehát

fordulatot jelenthet a csatározásban, sőt akár ellenállásként is felfogható.

Nem mellékesen a lap rendszeres publicistái közé tartozik a francia hatalmi berkeket kiválóan ismerő Bernard-Henry Lévy is, aki néhány napja maga is kiállt Raoult doktor mellett. És az sem elhanyagoltható szempont, hogy a szöveget egy a reklámszakmában dolgozó férfi írta, aki maga is jól ismerheti a belpolitikai hatalmi játszmákat.

A „Veni, covidi, vici” című beszámoló tehát azért érdekes, mert az amúgy meglehetősen jó tollú Florian Lang

érzékletesen írja le, hogy miképpen fertőződött meg valamikor március 10-e körül, milyen tüneteket észlelt magán, és milyen volt a betegsége lefolyása.

Megtudjuk, hogy két nappal az első tünetek jelentkezését követően orvosa paracetamollal és antibiotikummal kezelte, de akkor még nem lehetett tudni, hogy koronavírusos-e vagy sem.

A 44 éves férfi állapota azonban a kezelés ellenére tovább romlott, erős száraz köhögése egyre erőteljesebbé vált, magas láza nem csökkent, kínzó fejfájása nem mérséklődött, miközben újabb két nap után a koronavírusos fertőzés két másik, tipikusnak tartott tünetét is tapasztalta magán: nemcsak a szagokat, de az ízeket sem érezte többé.

A hatodik napon

Kezelőorvosa ekkor, miután megállapította, hogy esetében nincs ellenjavallat, azt tanácsolta, hogy térjenek át a hidroxiklorokin és azithromycin nevű antibiotikum alkalmazására, melyet Didier Raoult javasolt már a járvány kitörése elején.

Florian Lang beleegyezett, elkezdte szedni az új gyógyszereket és

már a második napon jobban érezte magát, negyedik napra megjött az étvágya, mint fogalmaz, visszatért az energiája és az életkedve, a hatodik nap pedig gyógyultnak érezte magát.

A már említett Didier Raoult professzor csapatával egyébként jelenleg is folyamatosan kezeli Marseille-ben azokat a koronavírusos betegeket, akik a fertőzés kezdeti vagy közepesen súlyos tüneteit produkálják, súlyos fázisban ez a gyógyszeres kezelés ugyanis már nem hatékony.

Az eljárás a vírusfertőzöttség mértékét csökkenti, hangsúlyozzák Raoult-ék, így a betegek a kezelést követően többé nem jelentenek veszélyt környezetükre, és a vírus fokozatosan eltűnik a szervezetükből.

Nem csodás gyógyításról vagy csodagyógyszerről van szó,

hanem egy olyan molekuláról, ami működik a koronavírussal szemben, teszik hozzá.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Samson