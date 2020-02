Megerősödve indulhat neki újraválasztási kampányának Donald Trump

"Szenátorok, mit mondotok?" – tette fel régies nyelvezetet idézve a kérdést a vádeljáráson elnöklő legfelsőbb bírósági főbíró, John Roberts, ezt követően pedig Donald Trump eddigi legnagyobb politikai győzelmét aratta. A szenátorok ugyanis pártállás szerint ártatlannak vagy bűnösnek mondták ki őt, és az ártatlanságra szavazó republikánusok voltak többségben. Mivel kétharmaduk így szavazott, "Donald John Trumpot minden vádpontban fel kell menteni"– jelentette be az eredményt a főbíró.

A republikánus oldalon egyedül Mitt Romney volt elnökjelölt szavazott a két vádpont egyikében Trump ellen. Romney érzelmes beszédében felháborítónak és súlyosan rosszak nevezte az elnök magatartását az ukrajnai haditámogatási botrányban.

Hozzátette: meg akarta mutatni a gyerekeinek és az unokáinak, hogy elvégezte a feladatát, amit az ország elvárt tőle. Cserébe a republikánusok haragja zúdult rá, az ifjabb Donald Trump azonnal az eltávolítását követelte a szenátusi konzervatív frakcióból.

A demokratapárti vezetők illegitimnek nevezték az eredményt, mert "a kamu bíróság elutasította a tényeket és nem volt hajlandó tanúkat meghallgatni" – mondta Chuck Schumer szenátor - és további, Trump-ellenes vizsgálatokat ígértek.

FULL REMARKS -- @SenatorRomney: "The grave question the Constitution tasks senators to answer is whether the president committed an act so extreme and egregious that it rises to the level of a high crime and misdemeanor. Yes, he did." pic.twitter.com/fbIhPG12IO