Ausztria nem mindenben értett egyet a V4-ekkel

Orbán Viktor magyar miniszterelnök értékes és fontos találkozónak nevezte a prágai csúcsértekezletet. Az összejövetel legnagyobb eredményének azt tartja, hogy sikerült azonosítani az együttműködés területeit a jövőre nézve. Ezek közt a migrációt, a biztonságot, a határvédelmet, a klímavédelmet és a bővítést említette. Utóbbival kapcsolatban Orbán Viktor hozzátette, javasolta cseh kollégájának, hogy a következő találkozóra hívják meg az Európai Unióba igyekvő nyugat-balkáni országok vezetőit.

A magyar miniszterelnök az osztrák kancellár felé fordulva előbb gratulált a második Kurz-kormány megalakulásához, majd úgy fogalmazott, Közép-Európa számára különösen fontos volt a prágai találkozó. „A V4-nek azért volt fontos, mert ezzel is jeleztük a külvilágnak, hogy mi nem elzárkózni akarunk, hanem keressük az együttműködést a többi európai országgal” – húzta alá Orbán Viktor. Hangsúlyozta, hogy Ausztria természetes partnere Magyarországnak és a V4-nek is, és azt is

nyugtázta, hogy a migráció kérdésében egy cipőben járnak.

Ausztriát Andrej Babiš cseh miniszterelnök is kulcsfontosságú partnernek nevezte, és megköszönte Sebastian Kurznak, hogy újraválasztása utáni első hivatalos külföldi útja Csehországba vezetett. „A Visegrádi Négyek országaiban és Ausztriában nagyon sok a közös” – mondta Babiš, majd a menekültkérdéssel kapcsolatban fejtette ki véleményét.

„A kvótákat elvetettük. 2018 júniusában is elmondtuk, hogy nem ez a jó út, és hogy a migránsendszer reformjának minden tagállam beleegyezésén kell alapulnia. Az új Európai Bizottság biztos előáll majd valamilyen javaslattal, de úgy gondolom, hogy a mi álláspontunk ugyanaz: rendszerszintű megoldás kell, és meg kell fékeznünk az illegális migrációt” – szögezte le a cseh miniszterelnök.

Sebastian Kurz szerint nagyszerű dolog, hogy 30 évvel a vasfüggöny leomlása után egységes Európában élhetünk, ugyanakkor elismerte, hogy létezik a Kelet és Nyugat közti szakadék. Egyszersmind hozzáfűzte, hogy ez ellen szeretnének küzdeni. Kiemelte a V4-ek és Ausztria közti kitűnő gazdasági kapcsolatokat,

az energiaelőállítás területén ugyanakkor más álláspontra helyezkedett, mint a visegrádi országcsoport.

Az új koalíciós osztrák kormány arra kötelezte magát, hogy minden jogi és politikai eszközzel harcolni fog az atomerőművek ellen, különösen a szomszédos országokban. Csehország ugyanakkor azt tervezi, hogy bővíti a meglévő két atomerőművét.

Ebben az elképzelésében Szlovákiában is partnerre lelt, mert a szénsemlegesség elérése Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök szerint is csak nukleáris energia felhasználásával lehetséges. „Minden ország arra vonatkozó döntését tiszteletben kell tartani, hogy milyen módon törekszik az energia előállítására saját határain belül” – fogalmazott a szlovák kormányfő.

