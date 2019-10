Szigorú koreográfiája van a biztosjelöltek brüsszeli meghallgatásának

Hétfőn az új Európai Bizottság egyik alelnökének, a szlovák Maros Sefcovic meghallgatásával kezdődött, majd a kereskedelemért felelős ír, illetve a bolgár innovációért és ifjúságért felelős biztosjelölttel folytatódott a jövő keddig tartó sorozat.

A szlovák Maros Sefcovic, az Európai Bizottság energiaunióért felelős jelenlegi alelnöke, az intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnökjelöltje meghallgatására érkezik az Európai Parlamentbe Brüsszelben 2019. szeptember 30-án. MTI/AP/Virginia Mayo

Kedden a luxemburgi, a finn, a lengyel, a svéd és a ciprusi kandidálók alkalmasságát vizsgálják. Közülük kiemelkedik a lengyel, ugyanis Varsó korábban politikust is cserélt annak érdekében, hogy megkapja az agrárportfóliót. Nagy figyelem övezi a svéd jelöltet is, aki egyebek mellett azoknak a menekülteknek a jövőjével is foglalkozik, akik már az Európai Unióban tartózkodnak.

Az Európai Bizottság belügyi biztosának jelölt svéd Ylva Johansson az Európai Parlament illetékes bizottsága előtti meghallgatásán Brüsszelben 2019. október 1-jén. A belügyi biztos hatáskörébe tartoznak a határvédelemmel, a schengeni övezettel és részben a bevándorlással kapcsolatos kérések. MTI/EPA/Olivier Hoslet

Kedd este lett volna a külügyi bizottság ülése is, de miután Trócsányi László magyar biztosjelöltet leváltották, a testület tanácskozását is felfüggesztették. Az új magyar jelöltnek, Várhelyi Olivérnek is meg kell osztania minden információt az EP jogi szakbizottságával, amelynek nem feltétlenül kell meghallgatnia őt.

Ez a testület dönt zárt ülésen arról, hogy alkalmas-e biztosjelöltnek.

A pótmeghallgatások október 14-15-én lesznek. Ha ezen is sikerül túljutnia, akkor az Európai Parlament október 23-án szavazhat az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságról, amely november elsején lép hivatalba.

Az új magyar jelölt szakmai hátteréről, személyiségéről ITT írtunk bővebben.

Mielőtt az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság munkához láthatna a várakozások alapján november elején, az Európai Parlament illetékes szakbizottságai a biztosjelölteknek kijelölt portfóliók szerint minden jelöltet meghallgatnak, hogy megbizonyosodjanak alkalmasságukról.

A meghallgatás szigorú koreográfiája

Egy egy ilyen meghallgatás három órán át tart, és katonás rendben zajlik. A pártcsoportok kiválasztották azokat, akik kérdezhetnek a jelöltektől. Összesen 25 kérdést lehet feltenni. Eggyel sem többet.

Visszakérdezni egyszer lehet, de az is csak tisztázó kérdés lehet, burkoltan új kérdést feltenni tilos.

Mint ismert, a magyar és a román jelölt a jogi bizottságban bukott el, azonban a szakbizottságok is elkaszálhatnak egy-egy kandidálót. Brüsszeli várakozások szerint ez akár már szerdán bekövetkezhet, és nem is egy kis ország esetében. Az InfoRádió helyszíni tudósítójának értesülése szerint ugyanis a francia jelölt, aki a belső piacért felelne, fennakadhat a rostán.

Sylvie Goulard francia védelmi miniszter (k) a náci megszállással szembeni francia ellenállás évfordulójáról tartott megemlékezésen a Párizs közeli Suresnes-ben lévő Valerien-hegyen 2017. június 18-án. (MTI/EPApool/Bertrand Guay)

A liberális Sylvie Goulard ráadásul nem is kis hal, a francia jegybank alelnöke, volt francia védelmi miniszter, korábban pedig a Prodi-bizottság mellett volt politikai tanácsadó.

A jelölt ellen, ha minden igaz, az OLAF, tehát az európai korrupciós hivatal vizsgálódik.

Ha nem támogatják az illetékes szakbizottságban, akkor Párizsnak is elő kell állnia egy új jelölttel, vagy akár portfoliócsere is következhet, bár ez utóbbit próbálják elkerülni, mert a megválasztott bizottsági elnök meglehetősen bonyolultan állította össze a területeket.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet