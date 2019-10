Átment a rostán a szlovákok biztosjelöltje

Maros Sefcovic az előző ciklusban az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke volt. Ursula Von der Leyen most az intézményközi kapcsolatokat bízná rá, ami egy teljesen új portfóliónak számít a palettán. A szlovák biztosjelöltet már az első nap meghallgatták. A három órán át tartó bemutatkozáson mindenekelőtt a bürokratikus terhek csökkentését hangsúlyozta. Sefcovic elképzelései közt szerepel, hogy a jogalkotási folyamatban fellépő adminisztrációs terhek könnyítése mellett létrehozzanak nyilvános regisztert is, amelyben megtalálhatóak a készülő jogszabályok, a szakvélemények és a hatástanulmányok is.

"Tekintettel arra, hogy ez egy teljesen új portfólió, nagyban múlik majd rajtam is, miként fogalmazom meg annak lényegét, milyen struktúrákat állítok fel, hogyan teszem vonzóvá az európai parlamenti képviselők, ill. a bizottságbeli kollégáim számára.

Örülök, hogy az új elnökasszony fontosnak tartja ezt a pozíciót"

– nyilatkozta a szlovák politikus a meghallgatása után. Kiemelte, Európa jövőjéről most kell dönteni. Fontosnak tartja, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság között különleges partnerség legyen, hogy stratégiailag együttműködhessenek azzal a céllal, hogy közösen vezessenek minket a jobb európai jövőbe.

Mint mondta, alapvetőnek tartja, hogy minden jogszabályt a jövő szemszögéből is megvizsgáljanak, és csak azokat fogadják el, amelyek a jövőben is alkalmazhatók és betarthatók lesznek. Tervei között szerepel, hogy

a következő két évben ellátogat az összes uniós ország parlamentjébe, hogy az európai jog szabályozásáról tárgyaljon.

A meghallgatáson kérdezni is lehetett a biztosjelölttől. Vladimír Bilcík, a Spolu párt képviselője élt is ezzel a jogával, és felhívta a figyelmet, hogy Sefcovic otthoni államfői kampánya során azokkal értett egyet, akik megtagadták az ún. Isztambuli Egyezmény hazai ratifikálását, amely a nők ellen elkövetett erőszakra irányul.

Ezzel kapcsolatban Sefcovic elmondta, a kérdésben Ursula Von der Leyennek az álláspontját fogja támogatni.

"Mindent azért csinálok, hogy őt támogassam igyekezetében, hogy ezeket a bűntetteket európai bűntettként tartsuk nyilván"

– kommentálta Sefcovic, akinek az újabb ciklusra szóló kinevezése esetén Szlovákia bizonyosan az egyedüli olyan uniós tagállam lesz, amely elmondhatja magáról: sorozatban harmadszor lesz alelnöki posztja az Európai Bizottságban.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet