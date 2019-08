Ugyan Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte, hogy valóban radioaktív sugárzást szabadított fel egy augusztus 8-i sikertelen katonai teszt, azt állította, hogy az nem veszélyes az egészségre.

Közben azonban a hatóságok még mindig sajátos magyarázatokkal szolgálnak. Például azzal, hogy az északon fekvő Szeverodvinszk-bázis sérültjeit ellátó orvosok egyike néhány évvel ezelőtt, Thaiföldön „fukusimai tarisznyarákokat ehetett” és és ennek nyomán került Cézium-137-is izotóp a szervezetébe. Ez a sugárzó izotóp génmutációkat és rákos megbetegedést okozhat.

A sérültek ellátásában résztvevő helyi mentős és orvos azt mondta a Meduza híroldalnak, hogy nem figyelmeztették őket arra, hogy sugárfertőzötteket fognak ellátni, és hogy a telephelyen nem tartották be a radioaktív védelem szabályait. Mindkét forrás neve megváltoztatását kérte. A sérülteket ellátó helyi kórházban a személyzet nagy részével olyan nyilatkozatot írattak alá, amely megtiltja nekik az államtitok felfedését – írta a NewsRu oldal.

A nyilatkozó források szerint az ilyen balesetek esetén a mentesítést és a sérültek ellátását a szabályok szerint kizárólag katonai orvosoknak kellene végezniük. Azt megelőzően, hogy kórházba küldték a sérülteket, már három mentesítő pontot fel kellett volna állítani és többször le kellett volna mosni a betegeket – tette hozzá.

Az orvosokat polgári helikoptereken, védőruha és speciális mentesítő felszerzés nélkül küldték be és nem is figyelmeztették őket a sugárfertőzésre. A nő sérelmezte, hogy először nem az orosz Katasztrófavédelmi Minisztérium szakemberei mentek a helyszínre. A nyilatkozó orvos szerint megkérdezték, hogy vannak-e a sérültek között sugárfertőzöttek, de kisérőik azt állították, hogy már kezelték őket. Csakhogy a kórházban – ahol civilek is tartózkodtak – a mérőműszerek mást mutattak „és a sérültek ijedten szaladtak ki a műtőből”.

A Kreml szerint egy nukleáris meghajtású rakéta tesztje során került sugárzó anyag a környezetbe, de az eset körülményeit még mindig homály fedi. Vlagyimir Putyin orosz elnök megismételte, hogy az emberi egészséget nem fenyegeti az esemény – legutóbb erről finnországi útján beszélt, ahol azt mondta: a szomszédos országok nem is regisztráltak olyan adatokat, amelyek szerint megugrott volna a radioaktivitás szintje.

Közben a Foreign Policy amerikai magazin nyugati szakértőket idézett, akik kételkedtek abban, hogy Oroszország valóban képes lenne-e a Burevesztnyik vagy a NATO által SSC-X-9 Skyfall nukleáris meghajtású rakétákat megépíteni és hogy ezeknek egyáltalán mi értelme lenne. A Kreml korábban arra utalt, hogy az ilyen rakéták napokon át tudnának a levegőben maradni és kijátszani az ellenséges rakétavédelmet.

Hivatalos bejelentés Nem találtak sugárzásszint-emelkedést a moszkvai szakemberek által elvégzett vizsgálatok azoknak az arhangelszki orvosoknak szervezetében, akik segítettek az augusztus 8-án Nyonoksza község közelében történt, a nukleáris háttérsugárzás átmeneti megugrásával járó fegyverkísérlet-baleset következményeinek felszámolásában - közölte pénteken az Arhangelszk megyei önkormányzat sajtószolgálat. Összesen 110 egészségügyi dolgozó - orvosok, szakértők, gépkocsivezetők, pilóták és más foglakozásbeliek - esett át a szűrésen, amely sem ruhán, sem testfelületen nem talált nukleáris szennyeződést, mint ahogy radionulkid-beépülést sem. A tájékoztatás szerint egy ember izomszövetében küszöbérték alatti cézium-137-es izotópot mutattak ki, ami azonban a vizsgálatot elvégző specialisták szerint nem függ össze a baleset következményeinek felszámolásával. A magyarázat szerint ez az anyag halakban, gombában és algában halmozódhat fel, és étkezés útján kerülhetett be a szervezetbe.

