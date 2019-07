Kémszoftver kerül a kínai tartományba látogatók telefonjára

Megfigyelik a nyugat-kínai Hszincsiang-tartományba látogató turisták telefonjait, mégpedig egy titokban telepített kémprogram segítségével. Kínának ez a része Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Mongóliával és Pakisztánnal is határos. Nagyszámú muszlim él itt, aki közül radikálisok külföldre is mentek harcolni és merényleteket is elkövettek.

Jogvédők szerint azonban Kína diktatórikus módon diszkriminálja a békés többséget, meghatározza, hogy hogyan öltözködjenek és a BBC szerint „átnevelő iskolákban” próbálja elejét venni annak, hogy gyökeret verjenek a fejükben a radikális gondolatok.

A Guardian című brit lap és partnerkiadványok nyomozása szerint pedig a kínai határőrség a Kirgizisztánból érkező utazók telefonjaira titokban kémszoftvert telepít, amivel hozzáférnek az SMS-ekhez, e-mailekhez, a kontaktlistához és más mobiladatokhoz.

A megkérdezett turisták azt mondták: nem közölték velük a telepítés tényét, vagy hogy milyen adataikhoz férnek hozzá a hatóságok.

A nyomozásban a német Süddeutsche Zeitung és az amerikai New York Times is részt vett. Ennek nyomán derült ki, hogy Irkestam határátkelőnél

rendszeresen ellenőrzik a Kínába belépők telefonjait.

Mindez

„roppant aggasztó egy olyan országban, ahol a rossz app letöltése vagy egy rossz újságcikk kinyitása miatt akár börtönbe vagy fogolytáborba kerülhet az ember

– mondta Edin Omanovic, a Privacy International jogvédő csoport képviselője.

A Guardian azt állítja, hogy tudósok és kiberbiztonsági szakértők bevonásával arra jutott, hogy a kérdéses alkalmazást egy kínai cég fejlesztette ki. Az app összeveti az Android-telefonok tartalmát a kínai hatóságok által problematikusnak tartott tartalom listájával.

Szűrik például az iszlámista radikalizmushoz sorolható tartalmakat, így az al-Kaida Inspire című angol nyelvű magazinját és a különböző fegyverek használatát leíró kézikönyveket. Emellett azonban olyan tartalmakat is keresnek, amelyeknek vajmi kevés köze lehet a dzsihadista ideológiához.

Így például a Ramadán idején történő böjtölésről szóló anyagokat, a dalai láma írásait és az Unholy Grave, azaz Szentségtelen Sír nevű japán metálzenekarról szóló cikkeket. A listán van Robert Greene amerikai író „A háború 33 stratégiája” című könyve.

A brit lap megjegyzi, hogy a kínai hatóságok adatai szerint évente 100 millió hazai és külföldi turista látogat el Hszincsiang tartományba.

Az Irkestam-átkelő az egykori Selyemúton fekszik és Kína legnyugatibb határállomása. A beléptetést részeként az utazóknak ki kell nyitniuk a telefonjukat és más eszközüket. Ezeket egy külön helyiségbe viszik és később adják vissza.

Az Android telefonokra szoftvert telepítenek, míg az iPhone-okat egy leolvasóra csatlakoztatják.

A legtöbb esetben a kémszoftvert törlik a telefonról, mielőtt visszaadnák, de néhány esetben a készüléken maradt – írja a Guardian. A lap elismeri: nincs bizonyíték rá, hogy a későbbiekben figyelnék a tulajdonos mozgását, de az sem világos, kihez kerülnek az adatok és mit csinálnak vele.

Azok a felhasználók, akiknek a telefonján maradt az app, egy az Android-robotot idéző ikont találtak, alatta a latin átírásban

Feng Cai (kínaiul: 蜂采)

felirattal. Az utazók először a német médiához fordultak és ekkor szállt be a nyomozásba a három lap, amely egy német egyetemet és egy kiberbiztonsági céget is bevont. A kínai hatóságok nem reagáltak a cikk megjelenése előtti megkeresésre.

