Ráijeszt-e Johnsonra "kém" kihívója, akiről filmet akartak forgatni?

A britek kedden újabb szórakoztató politikai műsorral szolgálnak Európának, amely már igencsak szeretné látni, hogy hogyan is zajlik le a szigetország és az Európai Unió válása.

Kedd reggel hatan voltak versenyben a Konzervatív Párt vezéri és így a brit kormányfői posztért. A menetrend szerint a tory párti parlamenti képviselők újabb szavazása után estére derül ki, hányan maradnak talpon. A szabályok szerint ugyanis aki 33 szavazatnál kevesebbet kap, és az, akire a legkevesebben voksolnak, automatikusan kiesik.

A versenyben maradókat két csoportra lehet osztani.

Az egyik oldalon egyszemélyben áll Boris Johnson keményvonalas volt külügyminiszter, aki az első voksoláskor 114 szavazatot kapott – többet, mint három másik jól szereplő jelölt együtt.

A másik oldalon maradnak a média által „állítsuk meg Borist” kampánynak elkeresztelt kihívók.

Felső sor balról jobbra: Michael Gove környezetvédelmi miniszter, Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter és Jeremy Hunt külügyminiszter. Az alsó sorban balról jobbra: Sajid Javid belügyminiszter, Boris Johnson volt külügyminiszter és Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter. A távozó Theresa May miniszterelnök pártvezetői tisztségéért folyó versengésben eredetileg 13 jelölt indult, jelenleg még hatan maradtak versenyben. Az első fordulóban jelentős előnnyel Boris Johnson volt külügyminiszter végzett az élen, 114 szavazatot megszerezve. MTI/AP

Közülük az ifjúkorában még munkáspárti tag, Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter különösen nagy figyelmet kapott a konzervatív sajtóban, amely arra utal, hogy veszélyesnek tartják a favorit Boris Johnsonra nézve.

Stewart apjáról ismert, hogy az MI6 hírszerző ügynökség főnöke volt, fia pedig karrierdiplomataként szolgált Indonéziában, Montenegróban és Irakban is. Most azzal vádolták meg, hogy valójában brit hírszerző volt - ha ez így volt, hazája javára kémkedett, de ez valamiért gyengíti a pozícióit. Ahogy Ian Parker, a róla először cikket író újságíró fogalmazott: „frusztráló lehet, hogy jogi és erkölcsi kötelessége volt, hogy félrevezessen embereket”.

A jelölt életéről egy időben Brad Pitt filmet akart forgatni, de miután Stewart konzervatív képviselő lett, feladta a projektet.

Stewart ama négy tory aspiráns közé tartozik, akik kormányon vannak – szemben Boris Johnsonnal és a szintén keményvonalas Dominic Raab volt brexitminiszterrel.

Érdekes módon „a miniszterek csoportja” többé-kevésbé egyetért abban, hogy Nagy-Britannia az EU-val kötött – de esetleg módosítandó – megállapodás alapján lépjen ki az unióból, és ha ez nem megy, jöhet a kaotikus kilépés.

A favorit mivolta miatt eddig kényelmesen hátradőlő Johnsont – aki vasárnap el sem ment a jelöltek tévévitájára – közben azzal vádolják, hogy úgy változtatja a véleményét, ahogy változni tud a szeszélyes brit időjárás: egyszerre a kemény brexit híve, de újabban az alku szabályozta kilépésről is beszél.

Johnsont most az őt támogató keményvonalas euroszkeptikus táborból figyelmeztették: azt várják el tőle, hogy széttépje Theresa May leköszönt kormányfő és Brüsszel kilépési egyezményét, miközben mások szerint kétarcú és a puha brexit tábornak is ígérget. Felmerül a kérdés, hogy tudott mindkét frakcióból támogatókat szerezni – jegyezte meg a Guardian című lap. Johnson arra számíthat, hogy nekiszegezik a kérdést kedd este, amikor végre ő is beszáll a jelöltek vitájába a BBC adásában.

Közben Michael Gove környezetvédelmi miniszter – aki kész elhalasztani a brexitet - és Jeremy Hunt külügyminiszter - aki újratárgyalná a válási egyezményt -, arra számít, hogy versenyben marad, bár nem növeli támogatói számát.

A nagy kérdés az: a termérdek bírálat és sértettség ellenére történhet-e bármi, ami kifogja a szelet az éllovas Johnson vitorlájából?

Nyitókép: MTI/EPA/Channel 4/Tim Anderson