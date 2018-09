Feszültség a német kormányban a chemnitzi videók miatt

Az erős rendőri jelenlétnek köszönhetően a tiltakozások résztvevőinek összetűzései nem követeltek emberéletet és csupán néhány személy testi sérülését okozták, azonban az egyik tüntetés végén készült videofelvételeken az látható, hogy többen üldözőbe vesznek két fiatalembert, akik közül az egyiket még meg is rugdossák. A felvétel berlini kormánykörökben is feszültséget teremtett.

A chemnitzi események ismét felszínre hozták a kancellár és belügyminisztere közti véleménykülönbséget. Angela Merkel a videófelvételre utalva hajtóvadászatot emlegetett és szóvivője útján is megerősítette, hogy ilyen jellegű erőszak nem uralkodhat el egy demokratikus országban.

Horst Seehofer viszont cáfolta, hogy migránsok elleni hajtóvadászat történt volna Chemnitzben. Ezzel a tartományi miniszterelnök, Michael Kretschmer mellé állt, aki Szászország törvényhozásában leszögezte, hogy nem volt szó hajtóvadászatról.

Az ügyben megszólalt a belbiztonságért felelős intézmény, az alkotmányvédelmi hivatal elnöke is.

Hans-Georg Maasen szerint az erőszakot megörökítő videofelvételek valódisága nem bizonyítható. Sőt, hivatala nem zárja ki, hogy tudatosan készült hamisítványról van szó, amelynek célja a figyelem elterelése az augusztus végén feltehetően három menekült által elkövetett gyilkosságról, amelynek áldozata egy 35 éves német asztalos.

Szászország legfőbb államügyésze ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tekinti megalapozottnak Maasen hamisítványra vonatkozó állítását. Wolfgang Klein államügyész elmondta, hogy Chemnitzben 120 esetben indult eljárás rendbontás és testi sértés vádjával, de egyelőre arra sem lát okot, hogy vizsgálatot indítson hajtóvadászat címén.

A hét végén a berlini törvényhozás alelnöke, Thomas Oppermann, is visszautasította az alkotmányvédelmi hivatal elnökének állítását, amellyel – úgymond - azért nem tud egyetérteni, mert maga is látott hasonló képeket és meghallgatott tanukat is.

A kormánykoalícióban résztvevő Szociáldemokrata Párt az ügy miatt a törvényhozás belügyi bizottságát szerdára rendkívüli ülésre hívta össze.

Mint Andrea Nahles pártelnök közölte, az ülésen alkalom lesz, hogy Hans-Georg Maasen bizonyítékkal alátámassza állítását. Az ellenzéki Zöldpárt elnöke, Robert Habeck viszont már Maasen lemondását követelte, rámutatva arra, hogy az alkotmányvédelmi hivatal elnöke a jobboldali populizmus pártfogója.

Hasonló szellemben nyilatkozott az ugyancsak ellenzéki Baloldali Párt élén álló Katja Kippling is, aki úgy vélte, hogy Maasen visszaélve hivatali jogaival, védelmet nyújt idegenek elleni gyilkosságra uszító és hitleri karlengetéssel büszkélkedő alakoknak.

A törvényhozás belügyi bizottságának rendkívüli ülésén mind Angela Merkel kancellárnak, mind pedig Horst Seehofer belügyminiszternek alkalma nyílik álláspontjának kifejtésére.

