A német média a brüsszeli NATO-csúcsértekezletről szóló beszámolóiban kiemeli, hogy a diplomáciai szokásoktól eltérően még a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg is szinte belevágott Donald Trump Németországot szapuló szóáradatába és tévedésnek minősítette az amerikai elnök azon állítását, hogy a berlini politikát Moszkvából ellenőrzik. Ezt aztán később a kancellár is határozottan visszautasította és utalt arra, hogy a fiatalkorából

jól emlékszik azokra az időkre, amikor Németország egy része a Szovjetunió ellenőrzése alatt állt és nagyon örül annak, hogy mára Németország békében egyesült, független ország.

Miután Angela Merkel több mint egy órán át négyszemközt is tárgyalt Donald Trumppal, az amerikai elnök már dicsérettel emlegette mind a kancellárt, mind pedig a berlini politikát. A gyors vélemény-módosulást még az állami tévécsatorna, az ARD brüsszeli tudósítója is úgy jelentette, hogy a NATO-csúcsértekezleten az amerikai elnök újabb provokatív nyilatkozatokat tett. A berlini politikát ért bírálatát a német külügyminiszter is határozottan visszautasította és hangsúlyozta, hogy Németország a szabad világ egyik garanciája.

A Süddeutsche Zeitung is címoldalán jelenti a hírt, de kommentátora már úgy véli, hogy az amerikai bírálatnak komoly alapja van, mert a német gazdaság rekordteljesítményei mellett a berlini kormány igencsak szűkmarkúan költ a védelemre.

A Frankfurter Allgemein Zeitung ezzel szemben az amerikai visszhangot emeli ki, idézve a két legtekintélyesebb napilapot, a Washington Post-ot és a New York Times-t,

amelyek egybehangzóan durva sértésnek minősítik Donald Trump Berlinnel szemben elhangzott állításait.

A frankfurti újság utal washingtoni törvényhozók nyilatkozataira, amelyek szerint az elnök megrontja a NATO egyik legfontosabb tagjához fűződő kapcsolatokat, és ezzel veszélybe sodorja az Egyesült Államok biztonságát is.

A Die Welt című napilap kommentárjában egyebek között ezt olvashatjuk: az amerikai elnöknek Moszkvával kapcsolatban óvakodnia kellene Berlin bírálatától, mert Washington is erősen belebonyolódott ebbe a viszonyba. Ugyanakkor azonban a német kormánynak sem ártana átgondolni Oroszország-politikáját. A Die Welt cikke szerint mindkét félnek mielőbb új stratégiára lenne szüksége az orosz fenyegetés elhárítására.

Nyitókép: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert