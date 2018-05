Ez lehetett Szkripal megmérgezésének indítéka

Szergej Szkripal információkkal látott el több európai titkosszolgálatot azután, hogy egy fogolycsere keretében Nagy-Britanniába került – állítja a brit sajtó. Mindez indíték lehetett a volt kettős ügynök megmérgezésére.

Szergej Szkripalt 2004-ben tartóztatták le Oroszországban azzal a váddal, hogy a briteknek szolgáltatott ki katonai titkokat. Elítélték, majd elnöki kegyelmet kapott, amikor Moszkva 2010-ben nyugaton elfogott orosz ügynökökre cserélte le.

Bár ezek után a hírszerzők közötti hallgatólagos megállapodás az, hogy a volt kém már nem aktív és nem bántják. Szkripal 2012-ben Prágába utazott és ott a cseh hírszerzést tájékoztatta a Kreml kémkedési módszereiről. Az információ hasznosnak bizonyult – állítja a Respekt nevű cseh magazin. Később az ügynökség képviselői Angliában többször is találkoztak a volt kettős ügynökkel – írta a Telegraph nevű újság.

A Guardian című lap szerint fontos információkkal láthatta el az európai ügynökségeket, és ezeket az utakat a brit MI6 ügynökség is jóváhagyhatta és segíthette. A New York Times azt írta, hogy 2016-ban Észtországban járt, és ott is több hírszerzővel „különösen érzékeny” adatokat osztott meg. Az oroszokat ez felháborította. Egy évvel később brit katonák érkeztek Észtországba, hogy a NATO megfogalmazása szerint „elrettentsék az oroszokat az agressziótól”.

Szergej Szkripal azért lehetett értékes, mert bár valamennyire elévült információk birtokában volt, mégis

belülről ismerte az orosz katonai hírszerzés, a GRU működését.

Cseh ügynökök azt mondták a Guardiannek, hogy Szkripalt nem azért támadhatták meg, mert velük találkozott, hanem mert együttműködött a britekkel. „A csehek és a britek között annyira jó a viszony, hogy normális, hogy a brit hírszerzés úgymond bérbe adta. Mikor van lehetőségünk találkozni egy GRU-tiszttel? Szinte soha” – fejtegették.

A Respekt magazin biztonsági szakértője, Ondrej Kundra szerint Szkripal valószínűleg információt szolgáltatott az oroszok csehországi műveleteiről, hiszen a GRU emberi erőforrások osztályának vezetője volt.

„Ismerte néhány, az EU-ban aktív GRU-kém nevét”

– mondta.

Nyikita Danjuk, a moszkvai Népek Barátsága Egyetem Stratégiai Kutatások Intézetének szakértője szerint a nyugat melegen tartja majd a Szkripal-témát, „mert ez információs stratégiája része”. Nem kell meglepődni, ha a hisztéria a labdarúgó-vb idejére még jobban felerősödik. London az egyik vezető motorja a nyugat oroszellenes kurzusának, ezt el kell fogadni, és nem lehet egyhamar változásra számítani – mondta. Oroszország vehemensen tagadta, hogy köze lett volna a Szkripal-ügyhöz, és a valóság elhallgatásával vádolta meg a briteket.