Így állapodtak meg a német koalíciós tárgyalásokon

Berlinben a Kereszténydemokrata és a Keresztényszociális Unió, valamint a Szociáldemokrata Párt megállapodott a koalíciós kormányzás folytatásában. Ugyan két fontos témában a döntést későbbi időpontra halasztották, de a három párt vezetője megelégedéssel nyilatkozott az ország iránti közös felelősségvállalást kimondó szerződéstervezetről, amely azonban csak akkor lép életbe, ha a Szociáldemokrata Párt tagságának többsége is jóvá hagyja.

Eredetileg vasárnap délután akarták bejelenteni a megállapodást, azonban az időszaki alkalmazottakra vonatkozó szociális kérdésekben, valamint az egészségügyi rendszer gyökeres átalakításában semmiképpen sem tudták közelíteni a nézeteket, így az elmúlt 24 órán át folytatott alkudozást azzal zárták le, hogy az átmeneti foglalkoztatottság ügyét a rövidesen hivatalba lépő kormány fogja új keretbe foglalni, míg a kettős egészségügyi biztosítás témáját szakbizottság elé terjesztik, amely 2019-ig reformjavaslatot fog kidolgozni.

Noha eredetileg csak a minisztériumok pártok közti elosztásáról akartak tárgyalni, jól értesült források már tudni vélik azt is, hogy kik lesznek tagjai az új berlini nagykoalíciónak. Angela Merkel kancellár eddigi külügyminisztere a szociáldemokrata Sigmar Gabriel átadja helyét pártbeli riválisának, Martin Schulznak, aki nemrég még hangoztatta, hogy nem kíván részt venni az új kormányban, de – úgy tűnik – megváltoztatta véleményét.

Pártja a jelek szerint fajsúlyosabb szerephez jut majd, mint a 2013-ban megalakult előző nagykoalícióban, ugyanis a pénzügyi és a munkaügyi, valamint környezetvédelmi tárcát szociáldemokrata politikus fogja betölteni. A védelmi minisztérium továbbra is a kereszténypárti Ursula van der Leyen irányítása alatt marad, míg a belügyi tárcát a jelenlegi bajor miniszterelnök, Horst Seehofer kapja – feltéve, ha a Szociáldemokrata Párt tagságának többsége is támogatja a most kialkudott megállapodást.

Erről a tagság levélszavazat formájában adja majd tudtul a véleményét. A párt ifjúsági tagozata, a Juso kezdettől fogva ellenezte a nagykoalíció újraélesztését, és az elmúlt hetekben közel 10 ezer új, szociáldemokrata párttagot toborzott, akikről feltételezik, hogy a Juso elutasító álláspontját támogatja, így nem lehet kizárni, hogy éppen ezek a tegnapig belépett új tagok alkotják majd a mérleg nyelvét.

