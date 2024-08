Tudósok szerint a majomhimlő nagyobb kihívást jelent, mint korábban gondolták - videó

A Kongói Demokratikus Köztársaságból elterjedt új vírustörzset tanulmányozó tudósok szerint a kórokozó a vártnál gyorsabban változik, és gyakran olyan területeken fertőz, ahol a szakértők nem rendelkeznek a megfelelő anyagi háttérrel, illetve felszereléssel a járvány megfékezéséhez. Ezt a Reutersnek nyilatkozta több európai és amerikai tudós. Mint mondták: ez azt jelenti, hogy magáról a vírusról és terjedésének módjáról nem rendelkeznek az orvosok elég ismerettel.

A majomhimlő 1970 óta fertőz Afrika egyes részein, ám 2022-ben a Föld több más pontján is felütötte a fejét. Ez arra késztette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy világméretű egészségügyi válsághelyzetet hirdessen ki, amit aztán tíz hónap elteltével lefújtak. Azonban amikor a tudósok felfedezték a vírus legújabb törzsét, a WHO újból veszélyhelyzetet jelentett be.

?? South #Kivu is the epicentre of the #mpox epidemic in #Congo, with over 5000 cases detected in the province since January.



Our team reports on the ground ? pic.twitter.com/NhbQklgXi2 — FRANCE 24 English (@France24_en) August 27, 2024

Az új vírus annak a kórokozónak a mutálódásával jött létre, amely már évtizedek óta fertőz Kongóban. Beteg állatokkal való érintkezés útján terjed és általában influenzaszerű tüneteket, illetve testszerte gennyes keléseket okoz. A betegségbe esetenként a beteg bele is halhat. A WHO adatai szerint Kongóban ebben az évben több mint 18 000 fertőzés történt és a betegség 615 haláleset okozott. Az elmúlt hónapban négy másik afrikai országban 222 esetet igazoltak, ezeket az új vírusvariáns okozta. A kórokozó már megjelent Svédországban és Thaiföldön is, ahol egy-egy embernél mutatták ki. Ők korábban Afrikában jártak.

A WHO sürgősségi bizottságának elnöke megkongatta a vészharangot – írja a Reuters. Dimie Ogoina ugyanis azt nyilatkozta, hogy az új vírustörzzsel kapcsolatban a tudósok csak sötétben tapogatóznak.

"Nem ismerjük a járvány kitörésének okait, sem a betegség terjedésének gyorsaságát, vagy a betegség súlyosságát.

Már a fertőzés módja is megváltozott, most már tudjuk, hogy elsősorban nemi érintkezés útján terjed" – mondta az ENSZ szakértője. Dr. Ogoina ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a kórokozó a korábbiaknál gyakrabban mutálódik és olyan új törzsek jönnek létre, amelyekkel szemben az orvosok egyelőre tehetetlenek.

A majomhimlő ugyanahhoz a víruscsaládhoz tartozik, mint fekete himlő. A védőoltásoknak köszönhetően viszont az egykor rettegett betegség eltűnt a Földről, ezért meg is szüntették az oltásokat. Mint azt Rusvai Miklós korábban az InfoRádióban is elmondta, a tudósok azt gyanítják, hogy a himlőoltások elmaradása nagyban hozzájárulhatott az új vírus terjedéséhez. Régebben csak fertőzött állatokkal való érintkezés útján terjedt, ma már viszont szexuális érintkezéssel is fertőz.

?? Monkey Pox - “Around 27,000 people in the Congo have been diagnosed”



Here the Mpox sufferer on video whose picture is now viral. pic.twitter.com/XZ4l3BqFc0 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 19, 2024

Ráadásul az emberről-emberre terjedés miatt fel is gyorsult a vírus mutálódása. Ezt már Miguel Paredes, a Seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ munkatársa nyilatkozta a Reutersnek. A tudós szerint a kutatók munkáját nagyon megnehezíti, hogy néha egyidőben akár több majomhimlő-járvány is kitör, amelyeket más-más vírusmutáns okoz.

A betegség terjedését Kongóban az erdőirtások, illetve a vadon élő állatok húsának fogyasztása is fokozza. Bár a leggyakrabban nemi érintkezéssel lehet elkapni, de Kongóban már a zsúfolt körülmények között élő gyerekek is megfertőződtek.

A WHO szerint az új vírusmutánsok a leginkább a gyermeket, a terhes nőket és a legyengült immunrendszerű embereket veszélyeztetik.

Náluk a betegség könnyen halált okozhat. Az újabb variánsok esetében a halálozás arány a korábbi 1 százalékról 4-11 százalékra emelkedett.

Since this year's outbreak of mpox, a hospital in South Kivu, in the Democratic Republic of Congo, has already received eight-hundred patients.



And eight have died since - all of those under the age of five. pic.twitter.com/P6B90adQMb — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 26, 2024

A Reuters által megkérdezett szakértők mind azt nyilatkozták, hogy sürgősen további kutatásokra lenne szükség. Ám három, Afrikában dolgozó orvoscsoport tagjai is azt állították, hogy még a diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges anyagokhoz sem jutnak hozzá, márpedig enélkül nehéz megtervezni a járványt megelőző, vagy megszüntető oltási stratégiát.

Kelet-Kongóban például, ahol az egyik legfertőzőbb vírusmutáns terjed, csak az esetek körülbelül felét tudják az orvosok diagnosztizálni. A helyzetet súlyosbítja, hogy a térségben harcok dúlnak a kormányerők és lázadó csoportok között. Emiatt már több mint 750 ezer ember hagyta el a körzetet, és valószínűleg sokan közülük magukkal hurcolták a vírust is.