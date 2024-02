Őrült hibára derült fény az Outlookban

Óriási biztonsági rés tátongott az Outlook levelezőrendszerben már évtizedek óta – a kihasználásával egészen könnyen lehetett behatolni a programot használó szervezetek infrastruktúrájába, méghozzá felhasználói beavatkozás nélkül.

A hibát felfedező Haifei Li, a Check Point kiberbiztonsági vállalat kutatója szerint a sebezhetőség felett évtizedeken keresztül átsiklottak a Microsoftnál, így nem is lett javítva – írja a Windows Reportra hivatkozva a hvg.hu.

The crazy part for me when discovering the issue is that this is a very easy-to-find problem but overlooked for like decades - nothing special, I just typed the "!" in hyperlinks on Outlook..https://t.co/DgfTJVNlT2