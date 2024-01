Kiss László: becsapódott egy kisbolygó, megszólalt a vészcsengő

Múlt hét végén Berlintől alig 50 kilométerre, a Havelland járásban található Nennhausen közelében becsapódott egy meteorit, amit egy magyar csillagász, Sárneczky Krisztián jelzett előre. A körülbelül egy-másfél méter átmérőjű égitestet 2024 BX1-nek nevezték el. A meteorit vasárnap hajnali 1 óra 32 perckor zuhant le, egyes darabjai becsapódtak a földbe, a törmelékek nyomába keresőcsapatok eredtek.

Thanks to my wonderful colleague @allplanets I knew where and when to look for a #meteor coming down over #Berlin tonight. Here's the video! pic.twitter.com/kBhGz6Ahir — Michael Aye (@michaelaye@mastodon.online) ???? (@michaelaye) January 21, 2024

Kiss László azt mondta az InfoRádióban, hogy mintegy tíz éve nem fedeztek fel a tudósok Föld-pályát megközelítő kilométeres kisbolygót, viszont a lokálisan nagy hatást elérni képes néhány száz méteres – azaz Gellért-hegy vagy Mátra méretű – égi kövek száma még mindig 10-100 ezres nagyságrendű. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász hozzátette: a házméretű, 10-30 méteres égi kövek becsült száma pedig megközelíti az egymilliót.

Sárneczky Krisztián már szombat éjjel felfedezte a Mátrában található Piszkés-tetőről az említett kisbolygót,

ami aztán néhány órával később csapódott be Németországban. Kiss László elmondása szerint egy kisebb méretű égi szikla volt. Az elmúlt tizenhat évben összesen nyolc ilyen, csillagászok által felfedezett kisbolygóval történt hasonló eset a Föld légkörében, ebből ötször amerikai, három esetben pedig magyar érintettség volt.

Here's the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1 — Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024

A csillagász elmondta: valamennyi csillagos égi háttér előtt gyorsan mozgó pontszerű objektumot kisbolygónak nevezünk. Pontosan ki lehet számítani ezeknek az égitesteknek a pályaelemeit, illetve koordinátáit. Ha utóbbiakat lejegyezték, akkor fel kell tölteni azokat egy amerikai honlapra, a NEO Confirmation Page adatbázisába. A feltöltött adatokat folyamatosan monitorozza több szervezet, köztük a NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) is.

Ha pedig egy várhatóan hamarosan becsapódó égitestre bukkannak a csillagászok, „azonnal megszólal a vészcsengő”.

A múlt hétvégi történések során a német hadsereg kapta meg a leghamarabb az Európai Űrügynökség riasztását, és az általános protokoll szerint ilyen esetekben értesíteni kell a NATO szövetségeseit is. Az amerikai szoftver találatait pedig értelemszerűen az amerikai hadsereghez juttatják el először. Kiss László egy nemzetközi workshopon úgy értesült, hogy a Fehér Háznak is van olyan elérhetősége, ahová befutnak az ilyen típusú riasztások, vagyis az amerikai elnök közvetlen környezete is időben információt szerezhet arról, ha valamilyen kisbolygó, égitest becsapódása várható a Föld légkörében.