Megtalálhatták a nemrégiben becsapódott kisbolygó darabjait

Megtalálhatták annak az aszteroidának a darabjait, amely január 21-én, a hajnali órákban semmisült meg Berlin térsége felett – írja az IFLScience-re hivatkozva a 24.hu. A kisbolygó különlegessége, hogy néhány órával az érkezése előtt detektálták.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a 2024 BX1-et egy magyar kutató, Sárneczky Krisztián detektálta a Piszkéstetői Obszervatórium segítségével mintegy három órával az ütközése előtt. A felfedezést rövidesen jelentette a Minor Planet Centernek, egy automatizált rendszer számításaiból pedig kiderült, hogy az objektum 100 százalékos bizonyossággal találkozni fog a Földdel.

Az elmúlt tizenhat évben összesen nyolc ilyen, csillagászok által felfedezett kisbolygóval történt hasonló eset a Föld légkörében, ebből ötször amerikai, három esetben pedig magyar érintettség volt.

Az aszteroida feltételezett, nagyjából diónyi méretű darabjait a Berlini Természettudományi Múzeum munkatársai találták meg. Azt, hogy a kőzetek valóban a 2024 BX1-től származnak, a későbbi elemzések erősíthetik meg.

There it is! ? A team of researchers from the museum and its cooperation partners, among them @FU_Berlin and @DLR_de, have discovered suspected fragments of the astroid #2024BX1 today, both of them almost the size of a walnut: https://t.co/TvZSpG6RnM ☄️ #Sar2736 #Havelland pic.twitter.com/5i29vY5YZM