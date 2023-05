Van olyan életkor, amikor fogyni életveszélyes

A korai halálozás mellett az életminőséget korlátozó állapotok kialakulásának kockázata is megnő idősebb felnőttek esetében fogyás esetén, miközben a hízás nem növeli a halálozás kockázatát – ismerteti a CNN cikke a JAMA Network Openen megjelent tanulmány eredményét.

Az már eddig is aggasztotta az orvosokat, ha egy alapbetegséggel rendelkező idősebb felnőtt súlyt vesztett, de Monira Hussein vezető kutató, az ausztrál Monash Egyetem klinikai epidemiológusa szerint eddig nem teljesen látták át a fogyás szervezetre gyakorolt hatását.

Ebbe a kutatásba amerikai és ausztrál időseket vontak be: 17 ezer 70 év feletti ausztrál mellett kétezer 65 év fölötti amerikait. 2010 és 2014 között évente mérték testsúlyukat orvosi vizsgálataik alkalmával.

"Tanulmányunk szerint már 5 százalékos súlycsökkenés is növeli a halálozás kockázatát, különösen az idősebb férfiak esetében"

– mondta Hussain. Az egészséges időseknél a súlygyarapodás viszont nem mutatott összefüggést a korai halálozással. A fogyás kapcsán növekvő kockázatot ugyanakkor az eredetileg testsúlyuk alapján elhízott felnőtteknél is megfigyelték.

A kutatásból kizárták azokat a felnőtteket, akiknél szív- és érrendszeri betegség, demencia, fizikai fogyatékosság vagy krónikus betegség fordult elő, illetve azokat is, akik nemrég kórházban voltak, mivel egy akut megbetegedés hatására elképzelhető a súlyvesztés.

Abban ugyanakkor nem tudtak különbséget tenni, hogy a súlyvesztés szándékosan következett-e be: nem kérdeztek rá arra, hogy aktivitásukon vagy étrendjükön változtattak-e.

A fogyás olyan állapotokra figyelmeztethet, mint a rák vagy a demencia, Hussain szerint gyakran gyulladáshoz vagy hormonok által befolyásolt, csökkent étvágyhoz kapcsolódik. Alapbetegségek is kiválthatják, mivel ezek az étvágyat, az anyagcserét és az étkezési szokásokat is megváltoztathatják. A mobilitási problémák és a gyógyszer-mellékhatások is befolyásolhatják a testsúlyt, de

akár életviteli kérdések is hatást gyakorolhatnak arra,

mint a szociális izoláció vagy a pénzügyi nehézségek.

Az összefüggés a súlycsökkenés és a korai halálozás közt ugyanakkor nem ok-okozati, de felhívja a tanulmány a figyelmet arra, hogy az idősebb felnőttel súlyváltozását figyelni kell, és arról kezelőorvosukkal egyeztetni szükséges.

Nyitókép: fabrycs/Getty Images