Hasznos újdonság érkezik az Instagramra

Kiterjeszti a régóta alkalmazott gyűjtemények funkcióját az Instagram, így már ismerősökkel közösen is létrehozhatunk ilyeneket – írja a hvg.hu.

Az Instagram még 2017-ben indította el a Gyűjtemények nevet viselő újdonságát, melynek segítségével az elmentett bejegyzéseket lehet rendszerezni privát módon, a jobb hozzáférhetőség érdekében. Most kibővíti a funkciót, mellyel mostantól a barátokkal közösen is létre lehet hozni ilyen gyűjteményeket.

Az újdonsággal az Instagram a Pinteresttel versenyezhet, mely már 2018 óta biztosít egy ehhez hasonló funkciót.

Mostantól, ha valamilyen tartalmat elmentünk a kezdőoldalról vagy egy privát beszélgetésből, fel fog ugrani egy ajánlás arra, hogy létrehozzunk egy ilyen közös gyűjteményt – ennek saját nevet is lehet adni, majd meg lehet osztani a barátokkal, akik ezután már maguk is menthetnek bele tartalmakat, vagy ki is vehetnek.

A portál szerint az újdonság például egy baráti utazás tervezésénél jöhet jól, ahová a résztvevők össze szeretnék gyűjteni, hogy hová szeretnének elmenni.

