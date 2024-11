Hegedűs Éva: a tőzsdére készül a Gránit Bank, de marad a digitális üzleti modell

Csaknem tizenöt éve indult a Gránit Bank, és azonnal a digitális stratégiát választotta, Hegedűs Éva társalapító, a bank elnök-vezérigazgatója szerint már 2010-ben látták, milyen jelentős az igény az internet és mobiltelefon iránt, és ebben komoly lehetőséget láttak, ráadásul ezzel meg tudták különböztetni magukat a versenytársaktól. A negyedik év végén már nyereséget termelt a pénzintézet, és ez is azt mutatta a bankvezető szerint, hogy Magyarországon van piaci igény a digitális kiszolgálásra.

"Az emberek jelentős része egyszerűen szereti használni a mobiltelefonját vagy a netbankját, a tabletét, de nagyon sok ügyfél számára fontos, hogy személyesen is láthassa a bankárt, és ez a videóbanki lehetőség biztosította a Gránit Bank ügyfelei számára azt, hogy személyesen is találkozhatnak a bankárukkal, csak nem kell bemenni a fiókba" – tette hozzá, és azt is elmondta, hogy mostanra az összes lakossági és vállalati ügyfél 100 százaléka használja a netbankot, a mobilalkalmazást a lakossági ügyfelek 80, a vállalati ügyfelek közel 60 százaléka.

Hegedűs Éva úgy fogalmazott, hogy a Gránit Bank integrálni tudta a tradicionális bankok előnyeit és a fintechek digitális innovációit. Utóbbi esetben a versenytársakhoz képest magyar nyelven szolgáltatnak, és sokkal szélesebb körben, és ez hozzájárul a magasabb fokú bizalomhoz, nem véletlen, hogy az elmúlt közel tizenöt évben közel hetven hazai és nemzetközi díjjal ismerték el a Gránit Bank innovációit.

"A Gránit Bank elmúlt közel 15 éve alatt több mint 40 milliárd adózás utáni eredményt termelt meg, és ezt az eredményt a tulajdonosok nem vették ki osztalékként, visszaforgatták a bank eredményébe, és az elmúlt időszakban folyamatosan tőkét emeltek. Jelenleg a bank a tőzsdére készül" – jelentette be Hegedűs Éva, és hozzátette, magyar bankként a Budapesti Értéktőzsdét célozták meg.

A bank hosszú hónapok óta készíti elő a tőzsdei bevezetést hazai és külföldi tanácsadók részvételével, az új alapszabályt a közgyűlés már elfogadta, és a Magyar Nemzeti Bank is, most a kibocsátási tájékoztató jegybanki jóváhagyására várnak, és csak ez után kezdődhet a jegyzési időszak, de pontos időpontot még nem tudott mondani az elnök-vezérigazgató, csak annyit közölt, "nem olyan sokára, remélem".

"A bank az elmúlt 15 év alatt azt tudta bebizonyítani a piac, a részvényesek és az ügyfelek számára, hogy folyamatosan növekszik, és a növekedése folyamatosan a bankszektor átlaga fölötti" – mondta Hegedűs Éva arra a kérdésre, hogy miért éppen most döntöttek a tőzsdére lépésről, és szerinte ez azt mutatja, hogy a bank növekedésre képes, jók a kilátásai és a tőkearányos profitja is. A tőzsdei bevezetés szerinte lehetőséget biztosít arra, hogy a bank addicionális tőkét vonjon be, de eközben a Gránit Bank egy vonzó befektetési lehetőség is. Elfogadták a következő tíz évre vonatkozó üzleti stratégiát, és továbbra is a digitális üzleti modellben gondolkodnak.

"Mi kifejezetten a digitális üzleti modellben hiszünk és bízunk, és az elkövetkező 15 év a generatív és agentic AI-ról fog szólni. Ez a technológiai innováció lehetővé teszi azt, hogy a nap 24 órájában az ügyfeleink rendelkezésére tudjunk állni egy olyan okosbankárral, akit Gránit Gurunak hívunk, aki folyamatosan tanulva a bank termékválasztékát, folyamatosan képes arra, amit egy ügyfél elvár egy bankártól, ha vannak kérdései, személyre szabott válaszokat adjon" – magyarázta a bankvezető, és jelezte, a Gránit Guru első szolgáltatását rövidesen az ügyfelek is megismerhetik.

Ha a gazdasági kormányzat változtatja a bankolás költségeit, akkor annak a bank nem örül, ha ezt váratlanul kapja, mert a kiszámíthatóság Hegedűs Éva szerint mindig nagyon fontos. Ilyenkor értékelik, hogy mit tudnak ebből viselni, és mi az, amit át kell hárítaniuk a költséghatékonyság fenntartása érdekében. "Ez egy nagyon alapos mérlegelés alapján dől el" – tette hozzá.

Az ügyfelekről elmondta, még a bankszámláikat nem ugyanolyan gondosan és felelősen kezelik, mint például a gépjármű kötelező felelősségbiztosításokat, ahol a jelentős részét az autótulajdonosok átkötik, ha már pár ezer forintos nyereséget remélnek. A bankrendszerben a váltás nem ilyen egyszerű folyamat, de a Gránit Bank nyitott több mint 200 ezer új számlát, és a lemorzsolódás aránya minimális. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy fontos feladat az ügyfelek megtartása, és ebben kifejezetten kedvező visszajelzéseket kapnak. "Számomra a kiszámíthatóság mindennél fontosabb, és nekünk az az alapelvünk, hogy az ügyfélnek mindig igaza van. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nincs igaza, de abból számunkra az a következtetés vonható le, hogy hogy tudjunk jobban kommunikálni, hogy ő ne értsen félre bizonyos dolgokat" – magyarázta.

Hegedűs Éva úgy látja, hogy a lakossági hitelezés szép teljesítményt ért el már az idén, ebben nagy szerepe van, hogy a kamatok most már 6 és 7 százalék körül vannak. A vállalati hitelezésben viszont nem ez a helyzet, és szerinte ebben a globális bizonytalanság is szerepet játszik, valamint az is, hogy a legfontosabb európai partnerek szintén nehézséggel küzdenek. "A nagyobb vállalkozások esetében az elmúlt időszakban jelentős likviditás van, de azért megvárják, hogy kiszámítható globális világ, kiszámítható, stabil kamatpálya legyen. A kisebb vállalkozások pedig a Széchenyi-kártya adta lehetőségeket használják, de nyilván a növekedési lehetőségüket a gazdaság teljesítménye befolyásolja" – mondta az elnök-vezérigazgató, és úgy véli, ha jövőre a gazdaság növekedése három százalék fölötti lesz, akkor a vállalati hitelezésben is pozitív várakozásaik lesznek. A hosszabb távú terveiket is úgy készítik, hogy tartósan három százalék felett GDP-bővüléssel számolnak Magyarországon.

Hegedűs Évát választotta az EY idén az év üzletemberének. "Én nem azért dolgozom, és az elmúlt évtizedekben sem azért dolgoztam, hogy díjakat zsebeljek be, nem úgy ébredek, nem úgy fekszek, de természetesen, amikor ezt az elismerést a kezemben tartottam, akkor az nagyon jóleső érzés volt" – mondta a Gránit Bank első embere, és hozzátette, ez egyben inspiráló érzés is volt, mert a díj kötelez is: a jövőben még jobbnak kell lenni. Azt is kiemelte, hogy az elmúlt 22 évben olyan üzletemberek érdemelték ki ezt az elismerést, mint Csányi Sándor, Demján Sándor, Vinnai Balázs, Bojár Gábor vagy Váradi József, akik a szakmájukban nemzetközi mércével mérve is komoly teljesítményt értek el, és a társadalomra is jelentős hatást gyakoroltak, ugyanakkor a mostani döntésben az a különleges, hogy Hegedűs Éva kapta nőként először ezt a díjat.