Megtalálták Európa legrégebbi lőfegyvereit

A kutatók több száz kőleletet és 54 ezer éves emberi fogakat is találtak. A maradványokból kiderült, ez a legrégebbi lőfegyvermaradvány Európában – írja a Gizmodo nyomán a az index.hu.

A szenzációs felfedezés azt bizonyítja, hogy a Homo Sapiens már 10 ezer évvel korábban létezett Európában, mint ahogy azt a szakértők korábban hitték.

köztük vágott kőhegyeket és pengéket, amelyek a szakértők szerint arra utalnak, hogy az ott élő ősi emberek lövedékes fegyvereket használtak.

A sziklabarlangban különböző formájú és méretű, élesen megmunkált kövek maradtak fenn, a hegyek mérete és a vágási módok segítettek a kutatóknak következtetni a lehetséges felhasználási módokra.

Bows and arrows were first used in

Europe much earlier than thought.

100+ ancient arrowheads were found in a rock shelter in S France that was briefly used by modern hunters 54,000 yrs ago, when Europe was Neanderthal territory...

(SN) https://t.co/ngWWXhXR14 — Steven Ashley (@steveashleyplus) February 22, 2023