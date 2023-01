A világ legjobb szuperszámítógépei között debütált a debreceni Komondor

A most átadott gép az elmúlt években elindult nagykapacitású szuperszámítógép fejlesztési program részeként áll a felhasználók rendelkezésére. Hazánk eddigi legerősebb szuperszámítógépét a felsőoktatás, közoktatás, kutatóközpontok, könyvtárak, közgyűjtemények és kormányzati felhasználók mellett az innovatív piaci szereplők is közel 100 Gb/s hozzáférési sebességgel használhatják. A KIFÜ, Kompetencia Központja a rendszer használathoz szükséges specifikus ismeretek átadását is biztosítja.

A High Performance Computing (HPC) infrastruktúra mára a legátfogóbb kutatási eszközök egyikévé vált, az ipari innováció meghatározó motorja. A KIFÜ csúcstechnológiát képviselő energiahatékony Cray EX rendszere megegyezik a világ legerősebb szuperszámítógépének (Frontier) rendszerével, gyártója a HPC technológiában kiemelkedő Hewlett Packard Enterprise (HPE) – olvasható az ügynökség sajtóközleményében. A Komondor processzorokat tartalmazó, gyorsítókkal is rendelkező, dedikált mesterséges intelligencia, valamint adatelemző partíciót is tartalmaz, ezekkel a számítási igények széles spektruma lefedhető. A szuperszámítógép telepítése és tesztelése 2022 szeptemberben kezdődött meg a KIFÜ Debreceni Egyetem, Kassai úti campusán található Szuperszámítógép Központjában.

„Több mint 2 éves fejlesztési folyamat eredménye az, hogy ma átadhatjuk a felhasználóknak a Komondort. Ezzel a régiós szinten is kiemelkedő teljesítményű számítógéppel olyan mélységű kutatásokat végezhetünk, mint például a beszéd- és arcfelismerés, a klímakutatás, a telekommunikáció, a közlekedésszervezés, az energetika, a gyártásoptimalizálás, gyógyszerkutatás, vagy a precíziós orvostudomány. Ezekre a hagyományos számítógépek nem alkalmasak” – mondta el Spaller Endre, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke. A 199. leggyorsabb A most átadott szuperszámítógép mintegy 50 ezer laptop sebességével képes számolni minden egyes másodpercben – hívta fel a figyelmet az InfoRádinak nyilatkozva Spaller Endre, hozzátéve: belegondolva, hogy egy otthoni erős laptopot milyen nehéz olyan munkával megbízni, amit már nem képes kiszámolni, érthetővé válhat, hogy milyen kapacitási sebességgel bír a Komondor. A rendszer 5 petaflops összteljesítményű, azaz 1015 számú műveletet képes elvégezni minden egyes másodpercben. A Komondor a 199. leggyorsabb szuperszámítógép a világon, régiós szinten pedig vezető helyzetet teremt az ország számára, noha a kérdés nem az, hogy mekkora egy gép, hanem hogy ezt milyen mértékben tudják a kutatók használni – jegyezte meg KIFÚ elnöke. Ami biztos, az eddig használatos magyar szuperszámítógép teljesítménye egytizede volt a mostaninak, de ha idővel ez is kevésnek bizonyul – eleve úgy tervezték meg – van lehetőség a gép bővítésére. A gép mintegy 4,7 milliárd forintból valósult meg, nagyobbik részt uniós, kisebbik részt állami forrásból. A beszélgetés a cikk alatt meghallgatható.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja az egyetem szerepét összefoglalva elmondta, hogy a Komondor az egyetem Kassai úti campusán abban az épületinfrastruktúrában került elhelyezésre, amelyet még 2014-ben az egyetem önerőből kifejezetten erre a célra hozott létre. A Debreceni Egyetem informatikai karának képzési és tudományos portfóliójában is nagy szerepet játszik az adattudomány és a mesterséges intelligencia. A számítási teljesítmények mellett keletkező hulladékhő pedig a technikai, kereskedelmi és számviteli megoldásokat követően a szomszédos városi uszodában hasznosulhat, külön hűtési feladatokat is megtakarítva, így kettős energetikai hatékonyságjavítást szolgáló innováció is megvalósulhat „melléktermékként”.

Papp László polgármestere arról beszélt, hogy „a debreceni HPC fejlesztés az évtized legnagyobb volumenű hazai informatikai fejlesztése, amelynek eredményeit Debrecen város is élvezheti majd. Debrecen városában minden adott ahhoz, hogy a tehetséges egyetemi hallgatók, a kutatók megtalálják számításaikat.” KIFÜ

