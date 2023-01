Pofonegyszerűen nyerhetünk akár 15 életévet is

Az amerikai kormány támogatta a kutatást, mely kiderítette, hogy akár 15 évvel is tovább élhetnek azok, akik gondoskodnak a megfelelő folyadékbevitelről – sőt esetükben kisebb a szívroham, a demencia és a sztrók kockázata is.

A kutatásban több mint 11 ezer harminc év fölötti felnőtt vérének nátriumszintjét vizsgálták meg: ez megemelkedik, ha nem iszunk elegendő vizet – írja a Daily Mail.

Eredményeik szerint azoknak a felnőtteknek, akiknek a vérében magasabb volt a nátriumszint, 64 százalékkal nagyobb volt az esélyük arra, hogy krónikus betegségek alakuljanak ki szervezetükben. Hamarabb is halhatnak meg azoknál, akiknek alacsony a vérében a nátriumszint: akár 15 évvel hosszabb életet jelenthet az, ha valaki megfelelő mennyiségű vizet iszik.

Az elégtelen folyadékbevitel a DNS károsodásához és gyulladásos folyamatokhoz vezethet, melyek felgyorsítják az öregedést.

Natalia Dmitrieva kutatásvezető azt mondja, eredményeik alátámasztják azt, hogy a szervezet hidratálása lassabb öregedéshez és egészségesebb élethez vezethet.

Elmondása szerint a legtöbb ember nyugodtan megemelheti az általa fogyasztott víz, illetve vízben gazdag egyéb ital, például gyümölcslé bevitelét. A kutatás nem jelölt ki naponta fogyasztandó folyadékmennyiséget, az amerikai ajánlás azonban akár napi 3 liter víz elfogyasztása -

ez 8 pohár folyadékot jelent.

Minden víztartalmú, cukormentes és alacsony zsírtartalmú innivaló ide számít, tehát a tea és bizonyos esetekben a kávé is.

Rövid távon is problémákat okozhat az, ha valaki nem fogyaszt elég vizet: szédülést, fáradtságot és fejfájást okozhat a dehidratált állapot. Hosszabb távon székrekedéshez, vesekövességhez és rossz bőrminőséghez is vezet, ha nem iszunk eleget. Nagyon súlyos esetekben izomösszehúzódásokhoz és görcsökhöz vezethet a vízhiány, és vérnyomásunk is nagyon alacsony lehet ettől.

A kutatásban részt vevő felnőttek vérének nátriumszintjét öt alkalommal mérték: az első két orvosi vizsgálatra ötvenes életéveikben került sor, az utolsóra pedig hetvenes-nyolcvanas éveikben. A nátriumszint és egyes biológiai markerek összefüggését figyelték: figyelték a vérnyomást, a koleszterinszintet és a vércukorszintet, amelyek megmutatták, hogy mennyire jól működik az egyes személyek szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere-, vese- és immunrendszere.

Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál a felnőtteknél, akiknél a normál szérum nátriumszintje magasabb volt – a normál értékek 135-146 milliekvivalens/liter közé estek –,

nagyobb valószínűséggel mutatkoztak a gyorsabb biológiai öregedés jelei.

A 142 mEq/L feletti szérum-nátriumszintű felnőtteknél akár 64 százalékkal is nagyobb volt a krónikus betegségek, például szívelégtelenség, stroke, pitvarfibrilláció és perifériás artériás betegség, valamint krónikus tüdőbetegség, cukorbetegség és demencia kialakulásának kockázata - tették hozzá. A 138-140 mEq/L közötti szérum nátriumszintű felnőtteknél volt a legalacsonyabb a krónikus betegségek kialakulásának kockázata.

