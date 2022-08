Egészségben töltött éveket veszítenek a szegényebbek

A férfiak egészségi állapotában hasonló, bár valamivel mérsékeltebb különbségeket fedezett fel a Health Foundation: a legszegényebb 10 százalékba tartozó 60 éves férfiak egészsége a leggazdagabb tíz százalékba tartozó 70 évesekének felel meg.

Az NHS adatain alapuló analízisből az is kiderült, hogy a legrosszabb anyagi helyzetben levő nőknél már 40 évesen diagnosztizálnak krónikus betegséget, míg a tehetősebbeknél csak 48 éves korukban következik be ugyanez a The Guardian cikke szerint.

Az elszegényedett nők 43,6 évet, azaz

életük 52 százalékát élik le diagnosztizált betegséggel,

míg a tehetőseknél ugyanez 41 évet, azaz életük 46 százalékát jelenti csak.

A legdepriváltabb területeken élő nők 83,6 évesen halnak meg átlagosan, miközben a legjobb anyagi körülmények mellett 88,8 évre számíthatnak az angol nők.

A legszegényebb férfiak várhatóan 42,7 évet töltenek betegségtől mentesen, míg a népesség legjobban kereső 10 százalékának körében ez az idő sokkal hosszabb, 49,2 év. A várható élettartamuk 78,3 év, szemben a leggazdagabbak 87,1 évével.

Mély szakadékokra mutatnak rá az adatok

Az eredmények megmutatják, milyen mély társadalmi szakadékok jelennek meg egészség terén is Angliában, melyeket a koronavírus csak mélyített. A Toby Watt által vezetett kutatók szerint eredményeik valószínűleg az eddig publikált legpontosabb képet nyújtják, mivel a betegek által igénybe vett alapellátási és kórházi szolgáltatásokat részletező adatokon alapulnak, nem pedig önbevalláson.

"Egy, Anglia legszegényebb területén élő átlagos nőt 40 éves korában már krónikus betegséggel kezelnek: ez kellemetlenséget, rosszabb életminőséget és további háziorvosi, gyógyszeres vagy kórházi látogatásokat jelent. A spektrum másik végén az átlagos 40 éves nő további nyolc évet él meg anélkül, hogy a betegség miatt romlana az életminősége. Az elszegényedett 40 éves nő élete további részében nagyobb valószínűséggel küzd légzési nehézségekkel krónikus obstruktív tüdőbetegség miatt, valószínűbb esetében alkoholproblémák, krónikus fájdalmak, szorongás vagy depresszió kialakulása, és fiatalabb korban szenvedhet szívrohamot vagy agyvérzést. Ha meg is éri a 80 évet, ami nem valószínű, akkor is súlyosabb betegség miatt fogják kezelni és súlyosabb betegséggel fog élni, mint tehetősebb társai" – mondta Watt.

Lépésekre sarkallnák az új miniszterelnököt

Az egyenlőtlenségek megfigyelései szerint már gyermekkorban megmutatkoznak, majd felnőtt korra változnak. A közelgő miniszterelnök-választás kapcsán arra hívta fel a figyelmet Watt, hogy a vagyoni egyenlőtlenségeknek a korábbinál jóval nagyobb figyelmet kell szentelni.

