Kudarcba fulladt a Vega C első kereskedelmi küldetése, műholdak vesztek oda - videók

Nem sikerült szerdán Föld körüli pályára állítani két Airbus műholdat az európai Vega C hordozórakétának, amely a Francia Guyana-i Kourou űrközpontból történt indítást követően alig három perccel meghibásodott - jelentette be az missziót felügyelő Arianespace űrkutatási vállalat.

A tájékoztatás szerint az indítás után 2 perccel és 27 másodperccel rendellenesség lépett fel, ami a Vega C küldetésének a végét jelentette. A hordozórakéta első fokozata a várakozások szerint működött, de a második fokozatnál műszaki meghibásodás lépett fel, ami a műholdak elvesztéséhez vezetett.

"Adatelemzések folynak a kudarc okainak meghatározására" - olvasható az Arianespace állásfoglalásában.

Probléma a járművel:

Vega C had an issue during second stage flight. This is not good. pic.twitter.com/l4Ndh7w416 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) December 21, 2022

A Földről készült felvétel nagyított, kivágott változata:

#VV22 #VegaC - moment of failure ?️



Zoomed & cropped version of the official #Arianespace feed, showing the anomaly:



00:03 (T+03:27): Change in shape and brightness of the exhaust plume.

00:12 onwards: Loss of orientieren, launcher seems to be tumbling https://t.co/EsCfDxe4iw pic.twitter.com/ZI3YCQfRiO — Susanne Auer?? | @auersusan@astrodon.social (@AuerSusan) December 21, 2022